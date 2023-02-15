Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко вважає, що будь-яка зустріч "Рамштайн" однаково небезпечна для росії та корисна для нас

Формат "Рамштайн", дев’ята зустріч у рамках якого проходила 14-15 лютого, досить публічний, але не всі деталі мають з’являтися одразу. Наші очікування стосуються танків, бронемашин, літаків, ракет великої дальності. Все це дозволить руйнувати плани рф на будь-який наступ. Ми вже бачили, як росіяни хизувалися влітку минулого року, і як їхні надії були поховані однією абревіатурою HIMARS. Так буде й тут.

Генсек НАТО Столтенберг визначив пріоритети допомоги: важка техніка, боєприпаси, сучасні засоби ППО. Про літаки поки не йдеться, але були заяви про те, що робота з цього приводу ведеться.

Висновки робляться. Процеси поступово налагоджуються. Для чистішого неба нам потрібні тіж снаряди для зенітних самохідних установок "Гепардів" – але Швейцарія не стала йти назустріч. Тому Німеччина вже переходить до самостійного виробництва цих боєприпасів. Чи це прогрес? Так звичайно.

Сьогодні, 15 лютого, другий день "Рамштайну". Міністр оборони України Резніков розповів, що йтиметься про танки. Може, нам дадуть ще? Подивимося після закінчення дня. Або трохи згодом.

Що залишилося за лаштунками – питання символічне. Навіть по танках є держави, згода яких залишилася анонімною. І ми маємо їх розуміти. Не всі можуть вийти і сказати, що вже надсилають нам ті самі танки. Головне, що ми їх отримаємо. І що росіяни не будуть готові до таких надходжень до ЗСУ, оскільки не мають нормальної розвідки і всі події дізнаються хіба що з випусків новин. Або постфактум – на полі бою.

Країни-партнери збільшують виробництво снарядів, поступово готують нас до успішного контрнаступу, домовляються про ліквідацію перешкод на шляху постачання ЗСУ (вибрик Швейцарії та реакція на нього – з цієї категорії). Це означає, що будь-яка зустріч "Рамштайн" однаково небезпечна для Росії та корисна для нас.