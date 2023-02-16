Експерт Defense Express Іван Киричевський пояснив нюанси нового масованого обстрілу України

По ракетному обстрілу 16 лютого 2023 року варто зазначити таке. Схоже, на інтервал між ударами рашистів насправді впливає такий показник, як темпи відновлення нашої критичної інфраструктури після чергового удару.

Останні чотири дні ми всі мали нетипову ситуацію, коли графіки відключень електрики майже не застосовувались, бо потужностей енергоблоків вистачало, мабуть вперше взагалі після 10 жовтня 2022 року. Тому, очевидно, і росіяни вирішили провести новий удар менш ніж за тиждень після попереднього, який був 10 лютого.

Так, є момент, що інтервальність між ракетними обстрілами росіян залежить також і від темпів, якими рашистський ВПК видає чергові крилаті ракети. Якщо опиратись на відкриті дані, то виходить, що раз в 3-4 дні їх "оборонка" видає нагора 1-2 крилаті ракети типу Х-101 та один "Калібр". Шести днів було мало, тому сьогодні рашисти відстріляли нетипово багато надзвукових Х-22 – аж 12 одиниць за один раз, проти яких наша ППО ще поки безсила.

Фраза про "поки безсила" прямо пов’язана з тим, що за деякий час ми все ж маємо отримати мінімум три fire unit комплексів Patriot та мінімум один fire unit франко-італійського ЗРК SAMP/T. І тут нам дуже на руку новина від німецького люфтваффе про те, що наші зенітники із випередженням графіку опановують "Петріот". І це-то з німецькою педантичністю.

Щодо "фальш-цілей", про які були повідомлення. Очевидно, тут використовувались не ті аеростати, які вчора збивали над Києвом. А дещо більш надійніше як мінімум в плані керованості польоту – літаки радіоелектронної боротьби Іл-22П та гелікоптери Мі-8 також у версії для РЕБ, такі машини росіяни застосовують ще з весни 2022 року.

З однієї сторони, уже точно варто відмовитись від концепції "у росіян закінчуються ракети".

Бо ті добрі люди, які зазвичай беруться підводити "ракетний баланс" в рашистів, зазвичай "забувають" доплюсувати туди ті самі Х-22, крилаті та балістичні ракети до ОТРК "Іскандер", залишки по авіаційним ракетам тактичної авіації, та навіть ті самі П-800 "Онікс" (яку і сьогодні також застосували). Як бачимо, орки занадто добре "маневрують" із використанням наявного запасу ракет.

З іншої сторони, варто бути й обачними зі спекуляціями по темі, що росіяни можуть завдати ракетний удар 24 лютого, прямо на річницю вторгнення.

Так, рашисти і у цей день можуть провести ракетний обстріл, але вони не зможуть це зробити рівно так само, як це було 24 лютого 2022 року.

Тут справа не тільки в тому, що у той день рф відстріляла мінімум 160 крилатих ракет великої дальності (і цей "рекорд" вона собі зараз дозволити знову не може). На відміну від того дня, в нашої ППО зараз значно вищий "запас міцності" та щільніше покриття.

Будьмо обачні, бережімо себе.