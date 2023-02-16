Чому в лютому точно не буде вторгнення в Україну з боку Білорусі - Ігар Тишкевіч
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич вважає, що вторгнення з території РБ у найближчому майбутньому не станеться
У п’ятницю, 17 лютого, відбудеться чергова зустріч путіна та лукашенка. А у четвер, 16 лютого, лукашенко вкотре заявив, що Республіка Білорусь (РБ) до війни не готується, воюватиме лише, якщо на неї нападуть, мобілізації – не планується.
І все одно в Україні продовжує, як і минулого року, активно обговорюватись тема ймовірного повторного вторгнення (у тому чи іншому вигляді) з боку Білорусі.
На мій погляд, нічого кардинально нового лукашенко не сказав. Як нічого кардинального від його чергової зустрічі з путіним чекати не варто.
Для того, щоб підготувати вторгнення з боку Білорусі (хоч силами російської армії, хоч спільним російсько-білоруським угрупуванням), необхідно не менше трьох тижнів. Жодних рішень у цьому ракурсі прийнято не було. Жодних рухів не видно. І я в черговий раз повторюю – в найближчому майбутньому (три-чотири тижні, тобто – точно не в лютому) вторгнення з території РБ не станеться.
І ось чому.
1. Недостатньо сил та коштів (у РБ зараз близько 12,5 тисяч російських військових, тоді як для проведення наступальних дій, враховуючи ще й готовність до цього з боку ЗСУ, необхідно понад 25 тисяч осіб – лише сухопутних сил).
2. Не проведено відповідне бойове злагодження.
3. Не проведено мобілізаційних заходів у Білорусі.
4. Не розгорнуто мобільних шпиталів, не створено запасів палива.
5. Не вдосконалено систему логістики по автомобільних дорогах, враховуючи зимовий та майбутній весняний період.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.