Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич вважає, що вторгнення з території РБ у найближчому майбутньому не станеться

У п’ятницю, 17 лютого, відбудеться чергова зустріч путіна та лукашенка. А у четвер, 16 лютого, лукашенко вкотре заявив, що Республіка Білорусь (РБ) до війни не готується, воюватиме лише, якщо на неї нападуть, мобілізації – не планується.

І все одно в Україні продовжує, як і минулого року, активно обговорюватись тема ймовірного повторного вторгнення (у тому чи іншому вигляді) з боку Білорусі.

На мій погляд, нічого кардинально нового лукашенко не сказав. Як нічого кардинального від його чергової зустрічі з путіним чекати не варто.

Для того, щоб підготувати вторгнення з боку Білорусі (хоч силами російської армії, хоч спільним російсько-білоруським угрупуванням), необхідно не менше трьох тижнів. Жодних рішень у цьому ракурсі прийнято не було. Жодних рухів не видно. І я в черговий раз повторюю – в найближчому майбутньому (три-чотири тижні, тобто – точно не в лютому) вторгнення з території РБ не станеться.

І ось чому.

1. Недостатньо сил та коштів (у РБ зараз близько 12,5 тисяч російських військових, тоді як для проведення наступальних дій, враховуючи ще й готовність до цього з боку ЗСУ, необхідно понад 25 тисяч осіб – лише сухопутних сил).

2. Не проведено відповідне бойове злагодження.

3. Не проведено мобілізаційних заходів у Білорусі.

4. Не розгорнуто мобільних шпиталів, не створено запасів палива.

5. Не вдосконалено систему логістики по автомобільних дорогах, враховуючи зимовий та майбутній весняний період.