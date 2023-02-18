Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфа" підбив проміжні підсумки Мюнхенської конференції з безпеки-2023

Мюнхенська безпекова конференція, яка стартувала 17 лютого і триватиме до 19-го, є найбільш масштабним заходом такого плану. У ній беруть участь традиційно представники різних держав. Наразі вже можна провести деякі проміжні підсумки.

Один із важливих моментів, якому приділяється мало уваги, що туди прибув фактичний керівник китайської дипломатії – і не прибуло жодного представника з Росії. Це показово.

Показовим є й те, що конференцію відкривав президент України своїм виступом, нехай і в режимі онлайн.

Втім, надто високі очікування від "Мюнхена" можуть виявитися травматичними для українського суспільства. Нам треба не так формувати ті чи інші очікування, як здатність нашої держави бути в центрі уваги, постійно цю увагу до себе привертати.

Володимир Зеленський правильно порівняв війну України з Росією – із битвою Давида з Голіафом. Це взагалі вірний підхід – порівнювати те, що відбувається з такими очевидними і зрозумілими західному істеблішменту прикладами.

Західний світ поступово сприймає ситуацію саме так, як нам хотілося б. При цьому важливо розуміти, що Європа не готувалася до такої масштабної війни. Такої кількості снарядів, які використовують на російсько-українському фронті, ніхто передбачати не міг. І те, що зараз Україна може давати відсіч наступу Росії, це багато в чому — допомога наших іноземних партнерів.

Показовою є позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца, який заявив, що його країна всіляко сприятиме прискоренню постачання танків в Україну. Але є відчуття, що будуть складнощі технічного характеру: підготовка екіпажів, ремонт, злагодження, логістика. Мені чомусь здається, що Німеччина не буде серед тих, хто кине всі сили на якнайшвидше забезпечення України танками. Хотілося б помилятися.

Сеанс публічного прозріння, коли французький президент Емманюель Макрон заявив, ніби думав, що ПВК "Вагнер" – це структура, не підконтрольна Кремлю, виглядала дивовижно. Але те, що Макрон визнав відсутність на даний момент можливості для переговорів з Росії, заявив про необхідність готуватися до тривалої війни (аналогічні меседжі звучали і від Шольца) — це добре і показово.

Також важливо, що Макрон підтримує реформу РБ ООН (Німеччина не є постпредом, тому нічого з цього приводу говорити не може). Нам фактично залишилося переконати лише Китай у важливості вигнати з цього органу росіян.

Ще один важливий момент. На Мюнхенській конференції говорять про трибунал над путіним та іншими високопоставленими російськими військовими злочинцями.

Це дуже важливо. Факт того, що така опція обговорюється, демонструє усвідомлення західним світом, що без такого трибуналу не буде адекватного розв’язання ситуації, мир і надалі житиме за умов постійної загрози. Нам слід продовжувати роботу у цьому напрямі – і саме Україна має бути головним ініціатором створення такого міжнародного трибуналу.

На Мюнхенській конференції навряд чи будуть рішення, які одразу втіляться у танки, далекобійні ракети чи літаки для України. Але ті зміни, та політична трансформація, які там відбуваються, серйозно впливатимуть на світ загалом.

Ми вже бачимо, що Росія втратила статус передбачуваного партнера. Вона просто стала країною на узбіччі. І це не та країна, яка зупинилася на узбіччі на пікніку. Вона там мешкає постійно. Важливо докласти всіх зусиль, щоб ця країна та її населення мали можливість нації на самовизначення. Без впливу кремлівської (путінської) пропаганди. Після цього побачимо зовсім іншу росію. Як мінімум – безпечнішу для всіх.