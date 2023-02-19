Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін спеціально для "Телеграфа" щодо позиції Китаю по російсько-українській війні:

Майже через рік з початку російського відкритого вторгнення в Україну з’являється все більше інформації, що Китайська Народна Республіка (КНР) бере активну участь у постачанні в рф різної продукції.

Не обов’язково санкційною, а й – не виключено. Тобто Китай грає певну роль союзника росії. І заробляє не лише на імпорті звідти дешевих енергоресурсів, а й на продажі країні-агресору різноманітної продукції. Згідно зі статистикою, яку опублікувала сама росія, частка Китаю в поставках значно зросла. По суті, він замінив собою європейські поставки, які були раніше.

КНР максимально користується можливістю економічної ізоляції росії, щоб на цьому заробити. Вважаю, що недостатнім є діалог Заходу з Китаєм щодо неприпустимості такої підтримки країни-агресора.

Більше того, китайський лідер Сі Цзіньпін нібито має намір виступити із "мирною промовою" у річницю початку широкомасштабної війни в Україні.

Деталі поки що не зрозумілі. Натомість зрозуміло, що Китаю російсько-українська війна, незважаючи на певні економічні вигоди, не є комфортною з низки причин.

Перша у тому, що з найважливіших економічних партерів КНР – США. Але ця війна впливає на взаємини Пекіна та Вашингтона. Останній всіляко натякає, що економічну активність на російському напрямі слід обмежити.

Друга – війна руйнує міст між КНР та Європою. Функцію цього мосту раніше виконувала рф. Звісно, Китаю продовження війни невигідно з погляду економіки, з погляду його глобального проекту "Один пояс, один шлях" .

Але незважаючи на такі невигідні моменти, незважаючи на те, що Китай, можливо, хоче цю війну зупинити, він не заявляє про те, що територія України має бути обов’язково звільнена. Думаю, Пекін наполягатиме на певній "заморозці" конфлікту — аби зняти (хоч частково) санкції з росії з подальшим збільшенням економічної вигоди КНР. Навряд чи від китайського "мирного плану" слід очікувати на щось хороше для України.