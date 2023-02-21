Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm", боєць ЗСУ Михайло Макарук спеціально для "Телеграфу":

До роковин російського широкомасштабного вторгнення в Україну, яке відбулося 24 лютого 2022 року, коли путін фактично оголосив війну, назвавши це "спеціальною військовою операцією", залишаються лічені дні.

Раз у раз звучать прогнози – чого очікувати від агресора до цієї дати.

Давайте розберемося.

Анонсований масований наступ окупантів вже на повну силу йде. Щоправда, далеко не так, як росіянам хотілося б.

Вже півроку вони накочують хвилями на Бахмут, але взяти це місто-фортецю так і не змогли.

Більше того, отримали там неодноразово дуже відчутно по зубах. А з деяких раніше зайнятих позицій їх було відкинуто. Про повне оточення Бахмута з перерізанням усіх логістичних шляхів не йдеться.

Намагаючись взяти Вугледар, супротивник зігнав туди величезну кількість військової техніки. До 150 броньованих машин, включаючи танки. Морпіхів. Але ми їх накрили — і там практично нічого з цього "кулака" не залишилося.

Треба віддати належне Мар’їнці, яка тримається насамперед завдяки силам 35-ї бригади морської піхоти ЗСУ. Передаю по ходу справи привіт куму, який "насипає" там ворогам.

У Кремінній противник намагається тиснути. У деякі населені пункти, які раніше розташовувалися в "сірій зоні", вдалося зайти "русні". Але нічого кардинально це змінило.

Навряд чи щось серйозно може змінитись до роковин широкомасштабного вторгнення. Все, на що здатна росія — завдати чергового масованого ракетного удару і напустити на нас "Шахедів", яких їм знову навезли іранці.

Але навіть з цим у росії — все тугіше. Щоб здійснювати ракетний обстріл тими самими "Калібрами" із Чорного моря, їх тягнуть до Чорного моря з флагманів Північного флоту, Балтійського. Бо дефіцит "Калібрів" уже у них…

Є відомості, що агресор накопичив біля кордонів літаки-гелікоптери і готує великий авіаналіт.

Ну, ризикніть… З нашою системою ППО, яка все більш удосконалюється, це буде один з останніх вильотів російської авіації.