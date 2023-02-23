Колишній глава МВС та генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував своє призначення на нову посаду та відповів хейтерам

Приїхав з бахмутської передової на базу. Сильно здивований з реакції ФБ на моє призначення комвзводу роти бпла.

Друзі якось надмірно щасливі від рядової події, недруги звично бурхливо ненавидять мене за те, що виглядають диванними пігмеями.

На фоні цього — вуличні бої в передмісті Бахмуту, перерізані траси сполучення, нестача бк, смертельна втома героїчної піхоти.

В цих обставинах я віджартовуюся від поздоровлень словами, що кар’єра нарешті пішла вгору:), але правда щиро вдячний кожному за добре слово.

А недругам (до війни називав їх ворогами, але зараз це слово використовую лише для тих, за ким полюємо день і ніч) щось пояснювати нема сенсу. Знайте лиш, що я, не ховаючись, пережив та переміг і дніпропетровську, і донецьку мафію. Переживу і вашу естрадно-циркову.

Честь маю.