Переважна більшість українців НАРЕШТІ зрозуміла, що росія – ворог. І ворог давній, і – надовго

24 лютого 2023 – рік із початку широкомасштабної російської агресії проти України. Зробимо деякі висновки та прогнози.

Вчорашнє голосування в ООН показало, що світ поділився на дві нерівні частини.

Переважна більшість засудила агресію росії, і закликала її вивести всі війська з України. І всього 7 країн (росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі) – на боці агресора. Думаю, з цими країнами ми не повинні мати ніяких дипломатичних відносин. А ще серед них є країни, яким Україна зараз продовжує експортувати зерно! Це дивує. Але такий розклад в ООН, яка вже давно зачекалась реформування. Присутність ядерної держави-агресора в Раді Безпеки ООН – це повний і катастрофічний нонсенс сучасних міжнародних відносин.

А щодо України, то, наскільки я бачу, в країні майже 100% згуртованість навколо ЗСУ та націленість на Перемогу.

А ще переважна більшість українців НАРЕШТІ зрозуміла, що росія – ворог. І ворог давній, і – надовго. І росія, і росіяни. Бо ж до 24 лютого 2022 року були ті, хто забув, що війна триває з лютого 2014-го року (Крим); хто хотів побачити мир в очах путіна; хто думав, що війна – це примха Кремля і його шизоїдного очільника.

Руйнування та звірства росіян в Бучі, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Ізюмі, Бахмуті, Херсоні та ще багатьох населених пунктах нашої Батьківщини – це свідчення ненависті до нас з боку росіян. Так, зазомбованих російською імперською пропагандою, так під час виконання злочинних наказів від своїх командирів, але звірства вони робили свідомо. Піддавали тортурам українців, грабували квартири українців, вивозили збіжжя, картини з музеїв. Свідомо! Тому одне з прозрінь для багатьох українців: немає "хороших руських" в росії. Немає! Ця війна – геноцид. Вона йтиме до повного знищення України і навіть українського народу, якщо не зупинити агресора.

І ми його зупинимо! За підтримки притомних країн світу, попри спротив непритомних – росії, Ірану, Північної Кореї, Угорщини. Здається, і Китай став на бік росії. Про це свідчать його "мирний план" щодо цієї війни.

Школяр української школи написав би його краще, ніж це зробила "багатовікова мудра китайська дипломатія"!

Жаль. Точніше – жах! Комуністи Китаю скоріше підтримають російський фашизм, ніж територіальну цілісність України…

Але, сподіваюсь, Захід зможе якось нейтралізувати Китай, і надати нам достатньо зброї для вигнання рашистів звідусліь, і відновлення конституційних, міжнародно визнаних усіма країнами світу, кордонів.

Переможемо!