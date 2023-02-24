Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього, президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов поділився своїми прогнозами щодо майбутнього України та Росії

Україна веде справедливу війну щодо оборони своєї країни та відновлення територіальної цілісності. Цілі України публічні та викладені у плані Володимира Зеленського "Формула миру з 10 кроків". Цей план фактично підтримано переважною більшістю країн світу під час голосування в ООН 23 лютого 2023 року.

Україну підтримує коаліція союзників, які надають фінансову та військову допомогу та заявляють про рішучість продовжувати підтримку до нашої перемоги.

У перспективі цього року – наступальні операції України та покращення переговорних позицій для дипломатів. Перспективи для росії – зростання напруги в елітах та прихід до розуміння, що для майбутнього росії більш вигідні – зміна режиму та зміна політики, відмова від претензій на контроль України. На жаль, цей процес може зайняти довгий час – і цей час буде сплачено новими численними жертвами та втратами.

Паралельно з виконанням свого мирного плану Україна продовжує роботу з набуття членства в ЄС і НАТО, а це – гарантії економічного зростання та безпеки.