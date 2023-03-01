Міністр закордонних справ України, віцепрем‘єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба проаналізував головні поразки путіна під час повномасштабного вторгнення

1 березня 2023 року путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення — Україна перемогла його зимовий терор.

Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні.

Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери зі своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами.

Отже, це п’ята поразка.

Перша поразка була тоді, коли ми з перших хвилин наступу не дали путіну паралізувати нас страхом.

Друга — коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде.

Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

Четверта поразка — втрата росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.

До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну.

Джерело: Facebook-сторінка Дмитра Кулеби.