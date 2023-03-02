Український бізнесмен та блогер Роман Шрайк розповів, як розвиватиметься ситуація на фронті у перший місяць війни

Березень буде психологічно складним. По-перше, у березні народ завжди плавить. Авітаміноз тощо. Фейсбучне "березневе загострення" я спостерігав рік у рік, традиційно змінюючи обкладинку на "Всі еб**улись". По-друге, втома від війни накопичується.

По-третє, у березні бої ув’язнуть у бездоріжжі. Це, звичайно, знизить темпи російського наступу, але не дасть нам приводу для радості, адже для контрнаступу ЗСУ час ще не настане. Загалом, відчуття "безнадії" поширюватиметься.

У таких умовах з’явиться хибний вихід — якщо ворога бити складно, давайте пи**ити один одного. Це куди легше, обдурили всіх навколо, підняли паніку та істерику, викрили когось, що він/вона гівно, і дійшли висновку, що все погано. Начебто виплеснулися, але насправді деморалізували себе та оточуючих.

Тому я маю прохання — усвідомити ці передумови до своїх можливих емоційних реакцій і зрозуміти, що вони значною мірою диктуються не реальністю, а психологічною особливістю моменту. Проживемо цей складний місяць, мінімізуючи шкоду самим собі.