Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу" дав прогноз ситуації на всіх фронтах

Прийшла весна, але з посадками в Україні так само туго. Корупційний фронт тримає усі удари. Але є інші фронти. Поміркуємо про них усіх.

На військовому фронті росіяни поспішають наступати. Тому що замерзла земля протримається ще тиждень-два, а потім приблизно до середини березня все почне танути, попливе – і ми матимемо оперативну паузу десь до середини квітня. Лише на той час земля досить просохне, щоб можна було наступати з застосуванням важкої бронетехніки. Тож пів весни обидві армії – і наша, і окупаційна – накопичуватимуть резерви, готуватимуться. Активні бойові дії відновляться, швидше за все, у травні. ЗСУ, ймовірно, тиснутимуть на півдні, загарбники – на сході, сподіваючись дотиснути нас по лінії Бахмут — Краматорськ — Слов’янськ. Можливо, ще й Вугледар, Авдіївка, Мар’їнка.

Щодо внутрішньополітичного фронту, я прогнозую продовження протистояння по лінії Офіс президента Зеленського – Порошенко.

Попереднього главу держави намагатимуться вибити з усіх інформаційних майданчиків. Вже видно, що ОП позбавляє опонентів серйозних медійних ресурсів. У їхньому розпорядженні залишаються хіба що соцмережі, над якими команда Зеленського не має влади. Внаслідок цього ті ж порошенківці, порохоботи, опиняються замкнуті самі на собі. І "варяться" серед таких же, не маючи можливості достукатися до іншої частини електорату. Офіс президента має тут перевагу, бо є "Єдиний марафон", інформаційний порядок денний якого формує саме Банкова.

Крім того, на внутрішньому фронті слід очікувати на нові корупційні скандали. Просто тому, що "слуги" на них заточені. Коли відбір у команду проводиться насамперед за критеріями лояльності, а не професіоналізму, нічого іншого не варто очікувати. А тут ще такий ласий "кус" – 52 мільярди гривень, які мають піти як би на відновлення України та розподілятися між областями.

Думаю, з цього приводу навесні розпочнуться скандали. Тому що гроші заводитимуть без тендерів, під "свої" структури, так чи інакше пов’язані зі "слугами". І весною такі скандали точно не закінчаться.

Що ж до зовнішньополітичного фронту, то вся весна пройде відповідно до нових постачань озброєння, вибудовуванні логістики щодо того, що вже пообіцяли. Навряд чи справа дійде до американських винищувачів F-16, на які ми давно чекаємо.

Але в стрій будуть ставати нові й нові танкові бригади, бригади наступу.

Серед головних загадок весни — як поведеться Китай, який почав активні танці навколо російсько-української війни (і своїм "мирним планом", і прийомом Лукашенка в Пекіні, і тим, що, судячи з інформації представників США, розмірковує про активізацію підтримки рф, не виключено, що летальною зброєю).