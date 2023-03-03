Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" прокоментував інформацію про те, що зустрічі між Залужним та Міллі нібито не було

Побачив на Ютубі "Шустер о встрече Залужного с Милли". В інтерв’ю Алесі Бацман Савік Шустер стверджує, з посиланням на русско-американського блогера, на ім'я Юрій Швець (Юрий Швец), що нібито в січні поточного року напередодні чергової конференції платформи Рамштайн була зірвана зустріч між Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і генералом Марком Міллі, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США. І це сталося тому, що з боку України нібито було багато "шпигунів". "Шпигунами" були названі представники ГУР Міноборони України і СБУ.

Можу стверджувати, що ця інформація не відповідає дійсності. Чому?

По-перше, учасники цієї зустрічі не підтверджують інформації Ю.Швеця. Я розмовляв з одним з українських високопосадовців, який безпосередньо брав участь в цій зустрічі. І ця людина була просто обурена брехнею Юрія Швеця. Зустріч Міллі і Залужного і делегацій України і США не просто відбулася, а була дуже конструктивною і результативною. Є і об’єктивне підтвердження цього. Нагадаю, що позиція США щодо постачання танків Україні помінялася і врешті решт обумовила позитивне вирішення цього питання.

Представників США на зустрічі Міллі і Залужного було набагато більше, ніж представників України. Чи були там представники спецслужб? Напевно були, зокрема і з боку США. І це обумовлено специфікою цієї війни, коли розвіддані грають дуже велику роль.

По-друге, у Юрія Швеця вже склалася репутація "провокатора". Нагадаю, що це колишній КГБіст, який втік до США. Його ставлення до України є, м’яко кажучи, дуже суперечливим. І тому все, що він каже про Україну і відносини між Україною і США, треба як мінімум ретельно перевіряти. Таким людям не можна вірити на слово, а тим більше некритично розповсюджувати їх інформацію.

Джерело: Facebook-сторінка Володимира Фесенка.