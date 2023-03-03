Рус

Зустріч Залужного з генералом Міллі "була зірвана через шпигунів", але це не відповідає дійсності - Володимир Фесенко

Автор
Володимир Фесенко Володимир Фесенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Валерій Залужний та Марк Міллі Новина оновлена 03 березня 2023, 17:04
Валерій Залужний та Марк Міллі. Фото Колаж "Телеграфу"

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" прокоментував інформацію про те, що зустрічі між Залужним та Міллі нібито не було

Побачив на Ютубі "Шустер о встрече Залужного с Милли". В інтерв’ю Алесі Бацман Савік Шустер стверджує, з посиланням на русско-американського блогера, на ім'я Юрій Швець (Юрий Швец), що нібито в січні поточного року напередодні чергової конференції платформи Рамштайн була зірвана зустріч між Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і генералом Марком Міллі, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США. І це сталося тому, що з боку України нібито було багато "шпигунів". "Шпигунами" були названі представники ГУР Міноборони України і СБУ.

Можу стверджувати, що ця інформація не відповідає дійсності. Чому?

По-перше, учасники цієї зустрічі не підтверджують інформації Ю.Швеця. Я розмовляв з одним з українських високопосадовців, який безпосередньо брав участь в цій зустрічі. І ця людина була просто обурена брехнею Юрія Швеця. Зустріч Міллі і Залужного і делегацій України і США не просто відбулася, а була дуже конструктивною і результативною. Є і об’єктивне підтвердження цього. Нагадаю, що позиція США щодо постачання танків Україні помінялася і врешті решт обумовила позитивне вирішення цього питання.

Представників США на зустрічі Міллі і Залужного було набагато більше, ніж представників України. Чи були там представники спецслужб? Напевно були, зокрема і з боку США. І це обумовлено специфікою цієї війни, коли розвіддані грають дуже велику роль.

По-друге, у Юрія Швеця вже склалася репутація "провокатора". Нагадаю, що це колишній КГБіст, який втік до США. Його ставлення до України є, м’яко кажучи, дуже суперечливим. І тому все, що він каже про Україну і відносини між Україною і США, треба як мінімум ретельно перевіряти. Таким людям не можна вірити на слово, а тим більше некритично розповсюджувати їх інформацію.

Джерело: Facebook-сторінка Володимира Фесенка.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Війна #Шустер #Марк Міллі #Валерій Залужний