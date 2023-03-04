Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу на ще один раритет у руках російських солдатів

У підрозділів російських окупантів на озброєнні з’явився РПГ-16.

Цей гранатомет був прийнятий на озброєння у 1970-х застосовувався в основному десантурою та спецурою. Маючи непогану точність, він все ж таки дуже швидко перестав задовольняти сучасним потребам.

Зокрема, у нього досить слабке пробивання броні і він швидко став поступатися РПГ-7. У результаті, гранатомет, як той, що не задовольняє сучасним вимогам, списали. Але війна в Україні схоже настільки виснажила ресурси та запаси РОВ, що зі складів почали діставати й давно забутий РПГ-16.

Окремо хочу відзначити, що гранатомет вельми непоганий проти вогневих точок, але абсолютно непотрібний проти сучасних танків, особливо якщо ми говоримо про перспективу появи в зоні БД Leopard 2. Це взагалі як укус комара слону. Але на безриб’ї та рак риба…

Джерело: пост Коваленка в Telegram