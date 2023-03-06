Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович розповів, чим небезпечні плануючі бомби росіян і як Україна їм може протистояти

Окупаційна армія рф почала застосовувати проти України нові боєприпаси — баражуючі авіабомби. Вкрай небезпечні, як запевняє речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Плануючі бомби небезпечні тим, що мають велику руйнівну силу, придатні для знищення мостів, захищених об’єктів, причому літаки здатні запускати їх, перебуваючи поза зоною дії систем протиповітряної оборони. При цьому плануюча бомба – це складна ціль для знищення засобами ППО.

У нас можуть виникнути проблеми, якщо таких бомб у росіян багато, хоча, зважаючи на все, згаданий випадок поки що – поодинокий. Найкращий вихід – збивати літаки-носії, що можна робити за допомогою засобів ППО з дальністю дії, що перевищують радіус дії плануючих бомб (для УПАБ-1500 це до 50 км), або за допомогою бойової авіації. Звичайно, і того, і іншого має бути достатньо для того, щоб контролювати всі напрямки, звідки можуть прилетіти такі літаки-носії. Тому питання посилення ППО, як і раніше, актуальне.