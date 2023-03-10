Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, колишній переговорник України у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфу":

Ситуація у Бахмуті, який місяцями активно штурмують російські окупаційні війська, залишається вкрай тяжкою. Днями це підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, наголосивши, що вдалося не допустити оперативного оточення міста противником і зруйнувати плани росіян.

Я вважаю, що переломний момент уже настав. Навіть у сепаратистських та російських ЗМІ останнім часом не говорять про наступ росії, як це було буквально місяць тому. Зараз усі розмови – про очікування контрнаступу України.

Тобто російське керівництво (військове, принаймні) вже зрозуміло, що сил наступати далі в нього більше немає. І той самий "великий наступ" окупантів, про який так багато говорили, ведеться фактично лише на Донеччині, насамперед, у районі Бахмута.

При цьому росіяни утилізують там свої бойові частини. І навіть якщо ми відійдемо з Бахмута, противник не має ресурсів ефективно продовжувати наступ далі. Я вже не говорю про те, що ландшафт місцевості за Бахмутом, у бік Краматорська та Слов’янська, Костянтинівки та Дружківки, сприятливий для оборони.

Тому й вважаю, що переломний момент уже настав. Принаймні в рамках дій росії, наступ якої явно захлинається на тому ж Донбасі.

Звичайно, можуть бути варіанти наступу чи якихось провокацій з боку Придністров’я та Білорусі, звідки звучать загрозливі заяви та приходять тривожні звістки.

Але я не думаю, що росіяни зроблять щось із тих напрямків. Адже вони не мають ресурсу навіть на вузькій ділянці фронту на Донбасі.