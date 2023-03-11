Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов спеціально для "Телеграфа" прокоментував останні зміни в політиці Китаю щодо війни в Україні

У Китайській Народній Республіці (КНР), яка нещодавно представила свій вельми спірний варіант "мирного плану" щодо закінчення війни в Україні, втретє поспіль обрали главою держави Сі Цзіньпіна – чинного керівника КНР та генсека ЦК комуністичної партії.

За формальними ознаками Сі Цзіньпін досяг у партії того ж становища, яке раніше мали тільки Мао Цзедун і Ден Сяопін. Тепер же він намагається перевершити їх досягнення, вперше в історії Китаю, обраний на третій термін Всекитайськими зборами народних представників.

Сі Цзіньпін має глобальні плани та місію – просування у світі альтернативного порядку денного, який має стати конкурентом західному ліберальному проекту. На його думку, Китай може запропонувати світові ідеї співробітництва та справедливості. Одним із висловів цієї ідеології стає проєкт "Один пояс, один шлях". У побудові нового світу Китай також пропонує використати свій досвід соціальної інженерії, у тому числі формування соціального рейтингу кожного громадянина у поєднанні з тотальним контролем вчинків, пересувань, фінансової діяльності та публічних висловлювань кожного.

Напад росії на Україну Китай розглядає як частину глобального протистояння Заходу та не-Заходу. Але росія підвела всіх інших опонентів західного альянсу, розв’язавши несправедливу війну і тепер провалюючи її ідеологічну та військову складові. Китай не може допустити поразки рф, оскільки це буде тріумфальною перемогою Заходу і підтвердить в очах усього світу перевагу не тільки західного озброєння, але також ідеології свободи та ліберальної демократії.

В українській війні для Китаю вигідним було б оголошення "нічиєї" – укладання перемир’я та фіксація компромісу "мир в обмін на території". Якщо Україна з союзниками відкинуть китайський мирний план, то можливість поставок китайського озброєння до росії може зрости. На думку китайських спецслужб, це має врятувати російську армію від великих поразок на полі бою. Більше того, російське керівництво може шантажувати Китай: мовляв, у разі відмови поставити озброєння та погрози військового розгрому, росія піде на застосування ядерної зброї. Китай категорично проти будь-яких ризиків застосування зброї масової поразки і неодноразово про це публічно заявляв. Але у разі постачання китайського озброєння до рф негайно ввімкнуться санкційні механізми проти Китаю з боку Заходу. І в такому разі світ очікує на економічний обвал, але найгучніше за всіх обвалюватиметься саме китайська економіка.

Перед українським керівництвом стоїть непростий дипломатичний виклик – урятувати і Україну, і весь світ від глобалізації війни. Президент Зеленський попередньо оцінив китайські пропозиції щодо безпеки досить дипломатично і вивірено – мовляв, серед запропонованих пунктів є ті, що збігаються з планом самого Зеленського положення про захист територіальної цілісності, ядерної безпеки та зернового коридору. Також український президент позитивно оцінив залучення Китаю до процесу мирного врегулювання із застосуванням дипломатичних методів. В інтересах України – зберегти відносний нейтралітет Китаю та не допустити постачання зброї до росії. Ця зброя може стати на заваді українському наступу, про який вже відкрито говорять. Але водночас у всій човниковій дипломатії Україна захищатиме свої національні інтереси та відстоюватиме свою позицію.