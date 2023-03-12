Колишній депутат, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфу":

Інформація, що з’явилася в березні 2023-го, про те, що на території тимчасово окупованого Криму так звані "адміністрації" почали готувати плани евакуації для своїх співробітників, є насправді продовженням поміченої раніше тенденції.

Те, що окупанти замислювалися і продовжують замислюватися над планами своєї евакуації з Криму, стало зрозумілим ще в січні-лютому минулого року, перед початком масового вторгнення. Тоді з’явилися повідомлення, що найбільш інформовані силовики намагалися якось тихо продавати захоплене або куплене на півострові житло. Це викликало певний сплеск на ринку – і, звісно, не залишилося непомітним. Деякі військові, чиновники, представники спецслужб евакуювали сім’ї. А самі, будучи частиною системи, не могли виїжджати.

Потім була наступна хвиля – вже навесні, коли частина "ненасичених" неоколонізаторів, які думали, що будуть тепер у Криму назавжди, почала повертатися на історичну батьківщину.

Потім був якийсь затишок у цьому процесі. Видно, наслухавшись російської пропаганди, нові "господарі" Криму вирішили, що для них все буде гаразд. Але приблизно з серпня минулого року ця впевненість різко пішла на спад.

Активно почали діяти і ЗСУ загалом, і Сили спеціальних операцій, зокрема, і місцевий опір. У Крим прийшов "сезон бавовни". Гриміли вибухи на військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Сакський район), у Джанкойському районі, низці інших місць. Ми пам’ятаємо, що відбувалося восени в Севастопольській бухті, коли добре проявили себе морські дрони.

І наприкінці минулого року, і на початку цього – в Криму продовжувало гриміти. І в січні, і в лютому лунали вибухи. Лунали вони вже й у березні.

Все це, безперечно, не додавало впевненості окупантам. І те, що зараз масово будуються в Криму фортифікаційні споруди на пляжах, риються окопи, природно, підштовхує до втечі – як неоколонізаторів, так і колаборантів. Останніх – особливо. Вони розуміють, що рятувати їх ніхто особливо не буде.

Розуміють окупанти і те, що Кримський міст, який вже пережив у жовтні атаку, рано чи пізно впаде, а сухопутний коридор буде перерізаний ЗСУ. І тоді Крим перетворюється із півострова – практично на острів (з погляду комунікацій). Будуть дуже обмежені можливості евакуації. І насамперед Кремль витягуватиме звідти російських силовиків, військових.

Відповідні схеми, плани такого "виходу", безумовно, існують. Вони погоджуються, і не як щось гіпотетичне, а як те, що доведеться застосовувати з високим ступенем ймовірності.

Думаю, що поряд з офіційними планами евакуації, затвердженими в російських структурах, існують і неофіційні – в головах Аксьонова, Костянтинова та іншої подібної публіки. Вони розуміють, наскільки проблематично буде вивезти з Криму все те, що вони награбували за роки окупації.