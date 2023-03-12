Російська пропаганда готує інформаційну атаку на "Леопарди" для ЗСУ. Що важливо пам’ятати - Олександр Коваленко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко нагадав, що "Леопарди" найближчим часом на фронт не потраплять
Найближчим часом російська пропаганда розгорне інформаційну атаку на танки Leopard 2, що передаються Україні.
В інформаційний простір здійснюватимуться вкидання з метою дискредитації України як користувача даних танків, так і самої німецької техніки.
Зокрема, будуть використані такі фейки та маніпуляції:
- Втрати. ЗСУ не встигли отримати перші танки, як їх уже втрачають на фронті.
- Україна отримує поламані та небоєздатні танки після довгого зберігання.
- Українські екіпажі не можуть професійно опанувати Leopard 2.
- Українські військові продали росіянам танк Leopard 2 та його вже вивчають російські "фахівці".
Всі ці фейки та маніпуляції найближчими днями у великій кількості з’являться у російському сірому сегменті, низці пропагандистських ЗМІ, а також західних інформаційних прокладках росії.
Окремо наголошу, що на сьогодні жодного Leopard 2 немає в зоні бойових дій і бути не може. Стверджувати подібне можуть лише профнепридатні невігласи.
Нині в Україні триває процес формування танкових рот із Leopard 2, а в зоні БД вони з’являться лише після формування батальйонів.
Таким чином, будь-які повідомлення щодо присутності Leopard 2 на лінії зіткнення є фейковими і не відповідають дійсності.
Зберігаємо критичне мислення, що є універсальною та надійною протиотрутою, проти будь-якої російської ІПСО.
Джерело: пост Коваленка у Telegram-каналі.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.