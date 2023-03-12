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Російська пропаганда готує інформаційну атаку на "Леопарди" для ЗСУ. Що важливо пам’ятати - Олександр Коваленко

Автор
Олександр Коваленко Олександр Коваленко
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Автор
Leopard 2 Новина оновлена 12 березня 2023, 23:37
Leopard 2

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко нагадав, що "Леопарди" найближчим часом на фронт не потраплять

Найближчим часом російська пропаганда розгорне інформаційну атаку на танки Leopard 2, що передаються Україні.

В інформаційний простір здійснюватимуться вкидання з метою дискредитації України як користувача даних танків, так і самої німецької техніки.

Зокрема, будуть використані такі фейки та маніпуляції:

  • Втрати. ЗСУ не встигли отримати перші танки, як їх уже втрачають на фронті.
  • Україна отримує поламані та небоєздатні танки після довгого зберігання.
  • Українські екіпажі не можуть професійно опанувати Leopard 2.
  • Українські військові продали росіянам танк Leopard 2 та його вже вивчають російські "фахівці".

Всі ці фейки та маніпуляції найближчими днями у великій кількості з’являться у російському сірому сегменті, низці пропагандистських ЗМІ, а також західних інформаційних прокладках росії.

Окремо наголошу, що на сьогодні жодного Leopard 2 немає в зоні бойових дій і бути не може. Стверджувати подібне можуть лише профнепридатні невігласи.

Нині в Україні триває процес формування танкових рот із Leopard 2, а в зоні БД вони з’являться лише після формування батальйонів.

Таким чином, будь-які повідомлення щодо присутності Leopard 2 на лінії зіткнення є фейковими і не відповідають дійсності.

Зберігаємо критичне мислення, що є універсальною та надійною протиотрутою, проти будь-якої російської ІПСО.

Джерело: пост Коваленка у Telegram-каналі.

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Теги:
#Танки #Олександр Коваленко #Leopard 2 #ЗСУ