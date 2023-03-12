Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко нагадав, що "Леопарди" найближчим часом на фронт не потраплять

Найближчим часом російська пропаганда розгорне інформаційну атаку на танки Leopard 2, що передаються Україні.

В інформаційний простір здійснюватимуться вкидання з метою дискредитації України як користувача даних танків, так і самої німецької техніки.

Зокрема, будуть використані такі фейки та маніпуляції:

Втрати. ЗСУ не встигли отримати перші танки, як їх уже втрачають на фронті.

Україна отримує поламані та небоєздатні танки після довгого зберігання.

Українські екіпажі не можуть професійно опанувати Leopard 2.

Українські військові продали росіянам танк Leopard 2 та його вже вивчають російські "фахівці".

Всі ці фейки та маніпуляції найближчими днями у великій кількості з’являться у російському сірому сегменті, низці пропагандистських ЗМІ, а також західних інформаційних прокладках росії.

Окремо наголошу, що на сьогодні жодного Leopard 2 немає в зоні бойових дій і бути не може. Стверджувати подібне можуть лише профнепридатні невігласи.

Нині в Україні триває процес формування танкових рот із Leopard 2, а в зоні БД вони з’являться лише після формування батальйонів.

Таким чином, будь-які повідомлення щодо присутності Leopard 2 на лінії зіткнення є фейковими і не відповідають дійсності.

Зберігаємо критичне мислення, що є універсальною та надійною протиотрутою, проти будь-якої російської ІПСО.

Джерело: пост Коваленка у Telegram-каналі.