Журналіст та експерт Defense Express Іван Киричевський розповів подробиці найбільшої танкової битви, яку виграли ЗСУ. Ворог намагався діяти "за підручником", а ЗСУ проявили гнучкішу тактику

Розгром рашистів під Вугледаром був значно складнішим, аніж просто "розстріл чмобіків та бронетехніки, що йшли колоннами на наші позиції". Поляки з Defence24 вважають, що ця перемога була в першу чергу результатом оперативної майстерності ЗСУ в обороні. Тим більш, що діяти доводилось проти доволі небезпечного ворога.

Для початку – там в росіян по живій масі було насправді значно більше, аніж одна бригада морської піхоти (155-та обрмп ТОФ). Там діяла також і 40-а бригада морської піхоти ТОФ, терористичне угрупування "Каскад", і що також важливо – батальйон "Алга", сформований владою Татарстану.

Цією всією живою масою "чмобіків" і "приховано мобілізованих" командували офіцери, котрі як мінімум працювали над своєю теоретичною підготовкою. Вони були як мінімум в курсі, що потрібно нав’язувати свою ініціативу противнику.

Тому намагались не тільки штурмувати наші позиції в лоб, але й шукати "обхідні шляхи". Через що бої з окупантами під Вугледаром були не тільки серією "лобових штурмів", але й серією локальних сутичок між рашистськими "штурмовими групами" та бійцями ЗСУ в передмісті Вугледару.

Окупанти були як мінімум в курсі, що наші артилеристи можуть застосовувати американські снаряди RAAM для дистанційної постановки протитанкових мін. Тому й намагались йти колонами, як у подібних випадках "книжка вчить", пропускаючи вперед машини розмінування УР-77 і танки Т-80 із протимінними тралами, і мотопіхоту по флангам.

Для спроби взяти Вугледар росіяни навіть модифікували свою тактику "вогневого валу", зробили зокрема акцент на застосуванні БМ-21 "Град" і самохідних вогнеметів ТОС-1, які відкривали вогонь по наведенню з дронів.

Більш того – поляки вважають, що саме на цьому відтинку фронту рашисти застосовували навіть вертольоти Ка-52 з керованими ракетами "Вихрь" и Ми-28 із дефіцитними керованими ракетами ЛМУР (створеними на замовлення ФСБ спеціально для руйнування будівель); зазвичай ворог свої ударні гелікоптери застосовує для відстрілу некерованих ракет з кабрування (це коли ніс отак догори задирається для стрільби). Але навіть і тут в росіян "щось пішло не так", раз вони зазнали настільки гучного розгрому.

Якщо стисло про дії ЗСУ за принципом "не нашкодь" — наші захисники насправді були гнучкішими у виставленні мінних загороджень, снарядами RAAM "сипали" лише у випадку необхідності, і при цьому про "класичні" протитанкові міни ТМ-62 теж насправді ніхто "не забував".

Росіяни діяли "по книжці", пропускаючи вперед УР-77 і Т-80 з тралами – так наша артилерія в першу чергу саме по цій техніці й била, а уже потім стріляла і громила іншу частину рашистських військ. Наші захисники повною мірою обернули на свою користь фактор місцевості. Тому переграли росіян у серії контактних сутичок, і не дали ворогу "промацати" шлях в обхід Вугледару.

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Посилання на польський Defence24 тут має значення не тільки для демонстрації того, як у тій же Польщі насправді високо оцінюють результативність ЗСУ. Але й для демонстрації того, наскільки високими до нас всіх будуть вимоги у повоєнний час, в тому числі закордоном, за принципом "армія – то зріз усього суспільства"