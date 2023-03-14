Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко розповів про те, як шкодить війна в Україні Китаю і чому Сі Цзіньпін вирішив висловитися через рік

Інформація про те, що лідер Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін може невдовзі зустрітися з володимиром путіним (можливо, під час візиту до Москви, який поки що офіційно не підтверджений), а також планує провести онлайн-зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, каже багато про що.

Запланована розмова Сі Цзіньпіна з президентом України (перша за понад рік російського широкомасштабного вторгнення), очевидно, демонструє, що Китай теж хоче бути так званим посередником, точніше альтернативною силою США на міжнародній арені. А якщо так, то конкурувати Пекіну з Вашингтоном потрібно в темах безпеки.

А що нас цікавить? Тиск на росію. Китай бажає завершення війни та відновлення торгівлі. Економічна ситуація там зараз не найкраща. Можна припустити, що Сі представлятиме Україні своє бачення мирного плану. Однак жоден мирний план не влаштовує нас, якщо не враховує територіальну цілісність нашої країни.

Але вигода Китаю, нагадую, полягає у відновленні нормальної торгівлі та міжнародних відносин. Цього без поразки рф не буде ніколи.