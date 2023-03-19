Політолог, воєнний експерт, співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" :

Для захисту від російського агресора Україні вкрай необхідні винищувачі. Вони потрібні Україні, оскільки можуть виконувати дві важливі функції: бути складовою системи ППО та посилювати системи протиповітряної оборони для перехоплення і знищення повітряних цілей; для прикриття з повітря оборонних і наступальних дій наземних військ.

Варто зауважити, що вже найближчими тижнями Україна отримає майже два десятки МіГ-29 від партнерів з Польщі й Словаччини. Йдеться про винищувачі радянського зразка, модернізовані під стандарти НАТО. Рішення урядів двох сусідніх країн свідчить про формування нової авіаційної коаліції. Створення цієї коаліції дозволить змінити ситуацію в повітрі, де наразі домінує рф.

На мою думку, будь-яка військова допомога у повітряній компоненті дозволить покращити розклад сил на фронті. Адже, згідно з відкритими даними, станом на початок широкомасштабного вторгнення Збройні сили України мали у своєму розпорядженні близько 100 бойових літаків, тоді як російська сторона – близько 1,5 тисячі бойових літаків. За інформацією Генштабу ЗСУ станом на 17 березня 2023 року, в ході військових дій ворог втратив 305 бортів.

14 березня голова польського уряду Матеуш Моравецький повідомив, що польська сторона може передати Україні модернізовані МіГ-29 (MiG-29) вже за 4-6 тижнів. Загалом Польща має 28 таких літаків, які були свого часу отримані від Чехії та Німеччини й модернізовані під стандарти НАТО. Мовиться про перемасштабування показників у радіонавігаційному обладнанні, системах зв'язку та розпізнавання "свій-чужий".

Примітно, що 15 польських літаків МіГ-29 протягом 2011-2014 років пройшли модернізацію, у проведенні якої допомагав Ізраїль. Ідеться про удосконалену систему позиціонування, бортовий комп’ютер для передопераційного та післяопераційного планування та зміни в оснащенні кабіни – установку HUD-дисплею та багатофункційного індикатора 5x4.

Крім того, у Словаччині на озброєнні стояли 11 бортів, які ця країна також пообіцяла відправити в Україну. Імовірно, словацькі МіГ-29AS також пройшли модернізацію для використання західного сучасного озброєння. Зокрема, відомо, що США вивчали, чи можуть ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 бути встановлені на наявні у ПС ЗСУ винищувачі МіГ-29. Такі ракети використовуються саме на моделях літаків НАТО типу F-16. Максимальна їхня дальність становить орієнтовано 160 км в залежності від модифікації.

Можна констатувати, що ці країни є своєрідним "локомотивом" формування нової авіакоаліції для допомоги ЗСУ.

Звертаю увагу, що не варто шукати "зраду" у передачі Україні винищувачів радянського зразку, а не більш сучасної НАТівської техніки. Ключовою причиною цього є не міфічне "небажання розізлити рф", а об’єктивні фактори – такі як питання логістики (наявність ремонтних баз, запчастин тощо) і строки навчання пілотів.

Аби опанувати літаки НАТО, ті ж польські пілоти тренувались протягом 3-4 років. За стандартами Королівських повітряних сил Британії, термін навчання екіпажу складає до 2 років. Натомість, щоб оволодіти навичками пілотування модернізованих МіГів, українським пілотам потрібно набагато менше часу, плюс наші авіатехніки вже вміють їх обслуговувати. Це значно прискорить посилення повітряної компоненти ЗСУ.

Також зауважу, що питання передачі Україні польських і словацьких МіГів варто розглядати у комплексі з іншими рішеннями міністерств оборони країн-союзників, закріпленими під час зустрічі в Рамштайні 16 березня 2023 року. Йдеться, зокрема, про постачання Україні нових авіаційних засобів ураження.

Паралельно вирішуються також питання інструктажу українських пілотів у США та Польщі, питання логістики, побудови ремонтних баз, постачання комплектуючих, навчання техніків тощо. Усі ці заходи мають діяти в комплексі.

Нагадаю, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук закликав колег із Північноатлантичного альянсу наростити зусилля щодо надання Україні сучасних багатоцільових винищувачів 4-го покоління, здатних захистити нашу державу від повітряного терору Росії.

Наразі Словаччина передасть ЗСУ винищувачі МіГ-29 радянського виробництва. Напередодні про готовність відправити в Україну перші чотири літаки МіГ-29 найближчими днями заявила польська влада.