Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфу" прокоментував заяви путіна щодо розміщення в Білорусі російської ядерної зброї

На території Республіки Білорусь (РБ) буде розміщено російську тактичну ядерну зброю. Про це заявив кремлівський диктатор володимир путін під час спілкування з представниками російської пропаганди у суботу, 25 березня. Приводом назвав заяву Великої Британії про намір передати Україні снаряди зі збідненого урану.

Крім того, за словами путіна, росія допомагає Білорусі переобладнати літаки для застосування цього типу озброєнь, а також передала установки "Іскандер".

Заяви путіна про розміщення тактичної ядерної зброї (ТЯО) у Білорусі точно не випадково прозвучали у День Волі (проголошення Білоруської Народної Республіки), який демократичні сили Білорусі відзначали у всьому світі. А всередині Білорусі, звісно, жодних святкувань не було.

путін таким чином показав, що тримає лукашенка на короткому повідці. І відразу перекинув на того відповідальність — мовляв, лукашенко давно просить розмістити ТЯО на своїй території.

лукашенко, звісно, може просити, що завгодно. Але річ у тому, що Білорусь із 1994 року є учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І її поява на території РБ стане не лише порушенням міжнародного законодавства (що, очевидно, не лякає лукашенка, який і так перебуває в "сірій зоні" міжнародного права), а й перетворює всіх білорусів на потенційних жертв удару у відповідь. Адже розміщення в Білорусі ядерної зброї означатиме, що на неї наведуть відповідне озброєння країни НАТО.

Невірно сприймати розміщення на території РБ російської ядерної зброї виключно як загрозу для України. Такий крок одночасно означає зменшення підліткового часу для Польщі та Литви. Думаю, цим козирятиме лукашенко. Мовляв, у нас тепер є "Іскандери" із ядерними боєголовками. І ми, за потребою, можемо їх використати.

При цьому зрозуміло, що сам лукашенко використати їх не зможе. На відміну від путіна.

Фактично лукашенко зробив одразу кілька кроків для відмови від суверенітету Білорусі. І це виглядає дивно, враховуючи, як довго він маневрував, намагаючись зберегти цей суверенітет. А тепер фактично оформила Союзну ядерну державу з росією. Держава, очолити яку він не має жодних шансів.

Щодо обіцянок путіна збільшити випуск танків до якихось астрономічних цифр… Поки що росіян знімають із консервації танки, які випускалися ще у 50-х роках минулого століття. Зрозуміло, що вони теж є серйозною зброєю, яка може завдавати шкоди. Але порівняно з натовськими зразками, які передаються Україні, це явно застаріле озброєння. І екіпажі таких танків мало шансів вижити на полі бою.

На мою думку, путін просто спробував дати асиметричну відповідь на прийняте більше тижня тому рішення Міжнародного кримінального суду про його арешт.

І продемонстрував, що він мало не заручився підтримкою китайського лідера Сі Цзіньпіна у своїх діях.

Те, якою буде ця підтримка, ми побачимо пізніше. Але зараз путін явно перейшов у політичний контрнаступ.

У відповідь на це, принаймні щодо появи ТЯО в Білорусі, нам слід формувати спільну позицію всіх її сусідів (за винятком росії, звичайно). Україна, Польща, Литва, Латвія мають спільно шукати ефективну відповідь на подібні деструктивні дії путіна та лукашенка.