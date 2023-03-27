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Злита розмова Пригожина та Ахмедова показує, що розраховувати на російські еліти не варто - Сергій Гармаш

Автор
Сергій Гармаш Сергій Гармаш
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Автор
Злита розмова Пригожина та Ахмедова показує, що розраховувати на російські еліти не варто Новина оновлена 27 березня 2023, 11:23

Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, колишній український переговорник Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфу" :

Аналіз злитого в Мережу аудіозапису розмови російського музичного продюсера Йосипа Пригожина (чоловік співачки Валерії) та бізнесмена Фархада Ахмедова, де вони критикують російського президента за війну проти України, показує, що путін застосовує тактику "розділяй і володарюй". Він стравлює між собою конкуруючі угруповання в Кремлі і, таким чином, робить себе необхідним для кожної з них. Їхня боротьба зосереджена на противниках, а не на путіні. До того ж кремлівський природний відбір за негативними якостями призвів до того, що в ці угруповання входять люди боягузливі і відірвані від реального життя. Вони замкнуті лише на собі та своїх інтересах.

Як видно з цього аудіозапису, російські так звані еліти (причому не тільки кремлівські) живуть за принципом: зароби на цій ситуації скільки можеш і будь готовий тікати з країни будь-якої миті. Це робить прогноз Ахмедова про майбутнє росії цілком реалістичним: закручування гайок і потім міжусобна боротьба: вагнерівщина, кадирівщина, "махновщина" і т.д.

Тому чекати від російських еліт якихось рішучих дій, спрямованих на зміну ситуації в рф за допомогою усунення путіна – не варто. Отже, як казав Ельдар Рязанов: "Країна в нас велика – гнити буде довго" .

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Теги:
#Росія #Йосип Пригожин