Блогер і бізнесмен Роман Шрайк розповів про умови, за яких має розпочатися контрнасуп ЗСУ

Давайте трохи систематизую почуте та прочитане з різних джерел, і напишу основні критерії для початку ЗСУ.

Російські сили повинні максимально виснажитися, б'ючись за Бахмут, Авдіївку, Мар’їнку, Вугледар. Є надія, що це відбудеться найближчими тижнями, тобто у квітні.

Україна має отримати західне озброєння, а також навчити та скоординувати сили наступу. Теж у процесі. Бронетехніка поступово приходить, але її отримання розтягнеться в часі, тому ймовірно доведеться починати як є, по ходу поповнюючись за рахунок нових поставок.

А на якій стадії перебуває підготовка сил наступу загалом — одному Генштабу відомо.

Повинне закінчитися бездоріжжя. Торік, наскільки я пам’ятаю, ґрунт підсох у другій половині квітня. Подивимося, як буде у цьому. Також слід зауважити, що хоча приводи поспішати є, якість підготовки має стояти на першому місці.

Розумію, що все буде непросто, вірю у ЗСУ.