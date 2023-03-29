Три головні критерії для початку наступу ЗСУ: що вже є і чого треба почекати - Роман Шрайк
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Блогер і бізнесмен Роман Шрайк розповів про умови, за яких має розпочатися контрнасуп ЗСУ
Давайте трохи систематизую почуте та прочитане з різних джерел, і напишу основні критерії для початку ЗСУ.
Російські сили повинні максимально виснажитися, б'ючись за Бахмут, Авдіївку, Мар’їнку, Вугледар. Є надія, що це відбудеться найближчими тижнями, тобто у квітні.
Україна має отримати західне озброєння, а також навчити та скоординувати сили наступу. Теж у процесі. Бронетехніка поступово приходить, але її отримання розтягнеться в часі, тому ймовірно доведеться починати як є, по ходу поповнюючись за рахунок нових поставок.
А на якій стадії перебуває підготовка сил наступу загалом — одному Генштабу відомо.
Повинне закінчитися бездоріжжя. Торік, наскільки я пам’ятаю, ґрунт підсох у другій половині квітня. Подивимося, як буде у цьому. Також слід зауважити, що хоча приводи поспішати є, якість підготовки має стояти на першому місці.
Розумію, що все буде непросто, вірю у ЗСУ.
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