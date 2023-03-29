Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко докладно розповів про втрати росіян в Україні та припустив, коли сили ворога вичерпаються повністю

По втратах російських окупантів. Сьогодні я вже публікував радісний факт, що в березні у РОВ (російських окупаційних військ – ред.) відбувся новий рекорд, а саме станом на 29 березня – 22 450 тіл. Але в загальному контексті втрат слід зазначити, наскільки ці втрати є суттєвими для РОВ.

Насамперед, зазначу, що реальні втрати у РОВ набагато більші, адже ми повинні розуміти, що існують санітарні неповоротні (убиті) та поворотні (поранені) втрати, а також — полонені. Але, крім втрат, є й інші моменти, що вимагають поповнення — компенсації о/с у зоні БД і про них рідко говорять.

Наприклад, коли підрозділ втрачає боєздатність його потрібно виводити для відновлення. А замінити на що? Іншим підрозділом. Ротація — аналогічно, необхідні підрозділи на заміну. Тобто компенсація не прямих втрат, але потребує ресурсу.

Загалом компенсаційний ресурс РОВ на місяць вже перевищує 50 тис осіб. Тобто, вбиті, поранені, полонені, на відновлення боєздатності та ротаційні потреби щомісяця потребують понад 50 тис тіл. І ось тут найцікавіше. Згідно з наявною від ГУР МО інформацією, на місяць мобілізаційний потенціал РОВ становить 20 тис тіл. Тобто мобілізаційний потенціал щомісяця просідає у РОВ у 2,5 рази. Це своє чергу поглинає наявні резерви, причому безповоротно.

Таким чином, за такої динаміки зростання втрат та незмінної динаміки мобілізаційних процесів, компенсаційний функціонал РОВ себе вичерпає вже у травні. Це призведе до того, що підрозділи РОВ неможливо буде повноцінно комплектувати по о/с, не кажучи вже про технічний компонент.

Якщо до того періоду в росії не розгорнуть чергову мобілізацію, у перспективі, підрозділи, що втратили функціонал боєздатності, відразу на етапі формування, не зможуть не те, щоб вести наступальні дії, а й навіть оборонні. Але це лише у цьому випадку.