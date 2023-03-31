Політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" :

Вночі 31 березня росіяни задіяли 10 безпілотників типу "Шахед" для повітряної атаки на Україну, 9 із них сили протиповітряної оборони збили.

Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакували з північного напрямку – з Брянської області російської федерації, через Сумську та Чернігівську області України.

Крім того, у небі було зафіксовано до п'яти інших повітряних цілей – імовірно, повітряних куль.

Скоріше за все, ідеться про "повітряні кульки" діаметром 2-3 метри, до яких прив’язано кутовий відбивач. Я припускаю, що росіяни таким чином вивчають систему ППО і можливості її обійти, щоб запускати ракети. Основна мета — це локалізація позицій РЛС, робота яких може фіксуватися комплексами радіотехнічної розвідки, як на території РФ, так й засобами на самій "повітряній кульці".

На "повітряній кульці" знаходиться розвідувальний апарат, що виявляє різні цілі, залежно від дальності, на якій він фіксує обʼєкти.

15 лютого поточного року в небі над Київом було зафіксовано 6 "повітряних кульок". За інформацією Київської міської військової адміністрації, ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання.

Щоб знищити ці об'єкти на Київщині вирішили задіяти ППО та підняти винищувачі. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль було виявлення та виснаження нашої ППО.

Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав використання росією повітряних куль "дідівським методом". За його словами, "противник хоче, щоб ми витрачали на ці кулі і відбивачі, які не коштують взагалі нічого, свої сили та засоби. Зокрема, зенітно-ракетні, які сьогодні є основою та захищають нашу критичну інфраструктуру".

Утім, варто зауважити, що росія розглядає, як один з варіантів, запуск крилатих ракет по території України із Середземного моря, де зараз зосереджене угрупування їх кораблів з носіями крилатих ракет. Одночасний пуск до 60 ракет. Якщо з акваторії Чорного моря вони вивели майже весь флот, є лише одиничні підводні човни – носії крилатих ракет, то в Середземному морі зовсім інша ситуація. Вони вивели з зони ураження українських безпілотників, як повітряного, так і морського базування.

Нагадаю, 14 лютого над Румунією виявили непізнаний літаючий об'єкт, що нагадував повітряну кулю-метеозонд. Армія країни підняла у повітря два МіГи. Але екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах.

Виявлення аеростату в повітряному просторі Румунії може свідчити про те, що росія намагається розвідати розташування та можливості роботи ППО країни, аби з Середземного моря атакувати ракетами Україну.