Відомий блогер, військовий журналіст та письменник Серж Марко (Олександр Карпюк) розповів, як Китай допомагає росії

Навігаційна система Бейдоу та "мирний план" Китаю, який допомагає Росії у навігації їх техніки.

У світі зараз існує декілька супутникових навігаційних систем. Це GPS (Американська), Glonass (Росія), Běidǒu (Китай) та Galileo (спільний проєкт, без військового компоненту).

І поговоримо ми сьогодні про Бейдоу.

Річ утому, що Росія дуже старалась відійти від GPS. Бо висіти на навігаційній системі свого потенційного ворога — це множить ризики. Ти можеш позиціонувати якийсь об'єкт в якомусь квадраті, але немає ніякої гарантії що тобі не підсунуть хибні дані зі супутників, з урахуванням того, що супутникова розвідка у НАТО працює непогано. Але Glonass потроху йде вслід за рускім ваєнним корабльом, старі супутники потроху виходять з ладу, нові запускати Росія не може (Юра, ми всьо про**алі!), а позиціонуватись треба, тому в основному військові системи Росії, і навіть ракети літають спираючись на дані GPS. Які вони змішували з даними супутників Glonass, ну і так якось і позиціонувались.

Běidǒu в Україні не особливо завжди працювало, ці супутники завжди висіли на тих орбітах, щоб давати позиціонування в Китаї, та тих територіях до яких Китай мав інтерес. Україна не була в колі інтересів Китая, тому в Україні ще в тому році можна було спіймати 1-3 (частіше 0) супутників, і окремо спозиціонуватись по ній було неможливо.

Але ситуація змінилась з початку цього року.

Зараз БПЛА ловлять плюс-мінус стабільно 6-8 супутників Běidǒu. Та десь 5-7 Glonass.

Китай якщо вірити офіційним джерелам, не виводив на орбіту нові супутники Běidǒu.

Але з 30 супутників (офіційно) чомусь 8 дає позиціонування над Україною. І це я кажу про стабільну роботу. Якої раніше чомусь не було. Тобто той факт що ця система почала працювати в Україні може означати тільки одне — або Китай змінив орбіти групі супутників, щоб вони могли працювати над Україною(малоймовірно, а точніше — не могли вони це зробити), або включив свої резервні супутники щоб вони теж працювали в системі позиціонування. А ще це раптом збігається з запуском китайських супутників з початку цього року. І (знов збіг) з домовленостями Китаю та Росії про організацію єдиної системи Běidǒu/Glonass.

У цього може бути тільки одне пояснення — Китай своїми супутниками допомагає Росії закрити дірку в позиціонуванні, доповнюючи Glonass, щоб ті були незалежними від GPS.

І це допомога саме Росії, бо робить їх ракети незалежними від GPS, а також робить неможливим спуфінг їх ракет та баражуючих боєприпасів. Бо CRPА захищає від подавлення GNSS приймачів, а не спуфінгу. А спуфінг Běidǒu зараз не розроблений, поки що, хоча я можу і помилятись, китайці думаю знають як це можна робити. Коли ти відключився від GPS, та висиш на Glonass/Běidǒu — спуфінг GPS тобі не загрожує.

Так що коли Китай там щось вякає про "мирний план" та інше — не вірте жодному слову. Китай одночасно розповідає про "мирний план", та допомагає наводити ракети та "шахіди" на мирні міста. І дуже хотілось би щоб один з супутників Běidǒu колись засунули товаріщу Сі у дупу. Разом з його мирним планом..

Джерело: пост Карпюка у Facebook