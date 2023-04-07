Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко розповів, чому не варто вірити "зливам" про контрнаступ ЗСУ

Я вам зараз покажу, звідки готується контрнаступ… ну або кілька слів про злив NYT.

Отже, у відкритих джерелах з’являються документи, які нібито відображають плани ЗСУ щодо контрнаступу. Це створює відповідну хвилю у ЗМІ та експертному середовищі. Але чи варто вірити? Ні. І от чому.

По-перше. У період настільки інтенсивного протистояння робота розвідок безумовно інтенсифікується до максимально можливого рівня. АЛЕ!

Припустимо, розвідка росії отримує плани контрнаступу ЗСУ — їхні дії? Злити цю інформацію у мережу? Навіщо? Сенс?

Російські окупаційні війська з 2022 року зазнають одного фіаско в Україні за іншим. Ініціатива в зоні бойових дій втрачена, а просування по лінії бойових зіткнень практично нема. І тут до рук російського командування потрапляє інформація, яка може змінити ситуацію.

Зокрема, володіючи такою інформацією, можна підготувати оборону так, щоб ЗСУ потрапили в пастку, тисячі солдатів опинилися в оточенні і були або вбиті, або опинилися в полоні. Це був би колосальний репутаційний удар, який би навіть міг стати поштовхом до жаданих кремлем переговорів.

Але що робить російська сторона? Вона цю інформацію просто зливає у відкриті джерела. Тобто ця інформація для неї не має значення, не має цінності, а це означає, що вона має виключно інформаційну компоненту і це "по-друге".

По-друге. Цей вкид тхне декількома виразними наративами російської пропаганди. Перший наратив — Пентагон за ЗСУ планує контрнаступ, тобто підтверджується наратив про залежність Києва від Вашингтона, а також про те, що Росія воює проти НАТО.

Загалом саме так зараз російські пропагандисти цю статтю й подають.

Другий наратив – втрати. Буквально два місяці тому, 5 лютого, я попереджав, що росіяни готують масштабну ІПСО проти України, в рамках якої будуть розповсюджувати фейки про втрати ЗСУ.

У результаті так і вийшло. Російські пропагандисти та іноземні шістки в різнобій почали повідомляти про "колосальні" втрати ЗСУ. І аналогічна інформація зашита і в цьому вкиданні, що вторить російській пропаганді.

Але це ще не все.

По-третє. Цей вкид це чистої води — підкидні листи. Підкидні листи, це улюблений з часів КДБ і ГРУ метод при формуванні маніпулятивних і відверто брехливих матеріалів з підмішуванням їх у пакет документів/інформації, що містить достовірні дані.

Таким чином, додається неправдива інформація до масиву достовірних даних, яка кардинально змінює зміст даного масиву, але при цьому її складно виявити в масиві дійсно достовірної інформації.

У разі нинішнього вкиду ми бачимо наявність інформації, яка відповідає, наприклад, стану справ станом на початок березня, але кардинально не відображає ситуацію станом на сьогодні. Тобто при формуванні цього плану використовувалися старі дані та відверті фейки?

Що ж у такому разі це таке, якщо не ІПСО, реалізоване в улюбленому форматі ще радянських спецслужб як підкидних листів?

Вуха російської ІПСО з історії зі зливом "плану контрнаступу" стирчать, що їх важко не помітити. І це радує. І ось чому.

Цей злив лише доводить, що російське командування так і не володіє інформацією про підготовку контрнаступу і ця невизначеність їх турбує. З цієї причини вони йдуть на подібні вкидання, щоб спробувати дезорганізувати Генштаб ЗСУ і не тільки.