Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевіч розповів, чи вплине злив документів Пентагону на наступ ЗСУ і навіщо рф брязкає "ядеркою" в Білорусі

В останні дні дедалі гучніше обговорюється тема майбутнього контрнаступу ЗСУ, а також його ймовірної відстрочки через злиті в мережу секретні документи Пентагону.

Зараз ми маємо відносно стабільну лінію фронту. За останні кілька місяців, попри постійні атаки росіян, серйозних порухів вони не мають. У свою чергу, Україна має гарний шанс посилитися, спробувавши контрнаступати.

Росіяни ж, схоже, всіляко намагатимуться утримати позиції, ведучи тепер уже оборонні дії на полі бою. А на дипломатичному ристалищі не залишати спроби продавити ідею глобальних переговорів щодо України за участю інших гравців. Погрожуючи, що війна може перейти у формат затяжної, багаторічної – на роки, а то й десятиліття. Така перспектива, природно, виглядає не надто привабливою для наших західних партнерів.

Ядерні ігри росії, втягування в це Білорусі — частина саме такого треку. Спроба переконати Захід, що треба зменшувати допомогу Україні і, як мінімум, "заморожувати" конфлікт. І в хід пішов навіть такий аргумент, як поширення ядерної зброї.

При цьому не виключено, що ядерна зброя в Білорусі так і не з’явиться до 1 липня, як було анонсовано. Можуть просто заявити – ми підготували необхідну інфраструктуру, а розміщення не буде. Тут залежить як від подій на фронті, так і від позиції Китайської Народної Республіки. Хоч як це парадоксально звучить, Китаю вигідний ядерний шантаж у виконанні росії, але не вигідне поширення ядерної зброї.

Нема сумнівів, що керівництву росії, особливо перед виборами 2024 року, важлива така річ, як створення умовної перемоги для внутрішнього споживання, для своїх громадян. Кремль і його пропагандисти вже масштабували картинку війни, підносячи все так, ніби росіяни воюють не проти України, а проти НАТО. Відповідно історія в стилі "НАТО атакувало, а ми втрималися" цілком може підійти як історія перемоги для російського обивателя.

Багато що в подальшому розвитку подій залежить від того, що зможе показати найближчим часом Україна на полі бою.