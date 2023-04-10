Окупанти хочуть послабити ЗСУ та розтягнути їх резерви по всій лінї фронту

У Білорусі знову продовжили спільні з Росією військові навчання. Цього разу — щонайменше до 17 квітня.

Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 50 тижнів. Зазначається, що білоруські військові покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Не виключається можливість локальних провокацій російських окупаційних військ на українсько-білоруському кордоні з метою не дати можливості нам передислокації резервів з того напрямку на схід.

Утім, лише минулого тижня інженерними підрозділами ЗСУ на півночі країни облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням більше шести тисяч протитанкових мін. Прорито більше семи тисяч метрів протитанкових ровів та траншей.

За словами командувача Об‘єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Наєва, обстановка в Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Триває нарощування системи інженерних загороджень у областях, яка межують з Білоруссю та Росією.

Варто зауважити, що також зафіксовано передислокацію ворогом військ на Білогорівському виступі та ротацію російських підрозділів в районі Вугледара, звідки раніше було виведено 155-ту бригаду морської піхоти. Разом з тим, на Лиманському напрямку, біля Кремінної, з'явилися нові підрозділи 3-ї і 24-ї бригад спецпризначення.

Ці досить неприємні моменти свідчать про те, що окупанти розглядають можливість наступів за декількома напрямками з метою розтягнути резерви ЗСУ.

Нагадаю, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща готує напад на білорусь. Для цього нападу поляки нібито готують білоруських емігрантів, які зараз воюють в Україні. За його словами, в білорусі готується "державний переворот". Лукашенко заявив, що країну хочуть "втягнути у війну".