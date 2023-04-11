Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про те, що відбувається в Бахмуті

Бахмут...

Ситуація стабільно-складна, але контрольована ЗСУ та Україною чому саме так, поясню трохи нижче.

Насамперед російські окупанти так і не змогли перерізати 0506 і 0504, особливо якщо говорити про її міську гілку — вулиця Чайковського. По суті, це зараз лінія оборони ЗСУ.

Минулої доби низка контратак ЗСУ дозволила відігнати окупантів до вулиці Корсунського, що значно розширив буфер безпеки для міської гілки логістичної артерії 0504 через Іванівське на Костянтинівку. З іншого боку, РОВ (російські окупаційні війська — ред.) тягтимуть резерви десантури з передмістя.

Залізниця за останню добу стала для російських окупантів так само непереборною перепоною. Окремі групи змогли зайти межі дозволеного, але знищили. Тобто закріпиться росіянам у районі "залізки" не вдається і найближчим часом навряд чи вдасться.

Російське командування так само продовжує тягнути всі наявні ресурси до міста. Днями я акцентував увагу на тому, що вони направляють до Бахмуту не тільки підрозділи 51-го та 137-го ПДП 106-ї ПДД, 57-ї ОМСБр, а так само, несподівано, 98-ї ПДД.

Раніше вони тримали позиції на полях у Бахмута. За винятком тіл 98-ї ПДД, яка розміщується на північ і відповідає за Кремінну. Таке переміщення може бути зумовлене тим, що Луганський плацдарм, особливо по лінії Р-66 і так перенасичений військами РОВ, від яких користі "0". Нуль.

Ось і вирішили перекинути частину 98-ї ПДД у Бахмутську м’ясорубку. Але це ще не все. Частину підрозділів з направлення на Хромове відвели у міські бої. Тобто, послабили тиск на 0506, заради того, щоб якнайшвидше вирішити питання з Бахмутом, що обумовлено нестачею живої сили.

Також, для прискорення процесу, росіяни стали частіше застосовувати в районі бойових дій авіацію, оснащену плануючими бомбами. Таким чином РІВ усувають для себе найсерйознішу проблему — багатоповерхову забудову, по суті, стираючи місто з землі.

У мережі з’явилися повідомлення про те, що РІВ нібито контролює 75% міста, але з цим можна посперечатися. По-перше, тому, що за останні 2 тижні їхнє просування значно сповільнилося. Це сталося на тлі того, як РОВ стали виходити за межі малоповерхової забудови в місті.

Частина Бахмута, що залишилася під контролем ЗСУ, це переважно багатоповерхова забудова, в якій у росіян дуже погано просуваються справи, через низький рівень підготовки і досвід ведення боїв у міських умовах. Саме тому вони мають помітне гальмування і прагнення рівняти місто.

Для вирішення питання зі взяттям Бахмута до Великодня пкс росії можуть задіяти свій максимальний бомбовий потенціал, для знищення міста. Іншим шляхом у багатоповерховій забудові їм реалізувати завершення захоплення у встановлені терміни не вдасться.

Бахмут тримає оборону 254-й день.

Джерело: Telegram-сторінка Олександра Коваленка.