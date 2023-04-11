Чому витік секретних американських документів – це удар по росіянам

кремль не готовий до того, що ЗСУ підуть в атаку, і просто намагається відтягнути час поразки.

Витік секретних документів викликав подив і точно залишить неприємний осад у союзників США, пише Politico. Так, Україна нібито навіть змінила плани щодо контрнаступу.

Та й у самому Пентагоні визнали, що було опубліковано засекречену інформацію, яка становить дуже серйозний ризик для національної безпеки США.

На мою думку, сама публікація цих секретних документів говорить про те, що росія не готова до українського контрнаступу, боїться його. Володіння планами супротивника дозволяє протидіяти їм. Але росія (а за "витоком", на мою думку, стоїть саме вона) замість того, щоб використовувати отримані знання для протидії контрнаступу ЗСУ у військовому аспекті, вважає за краще зробити їх надбанням громадськості. Фактично, кажучи Україні – я знаю твої плани. Що дозволяє їх підкоригувати.

Тобто, замість того щоб ефективно протидіяти українському контрнаступу на полі бою (маючи певний козир у рукаві), росія вирішила просто спробувати відстрочити його, опублікувавши відповідні документи – і змушуючи Київ відстрочити свої плани. Все для того, щоб виграти час.

Тактично росія виграла. Думаю, вона справді змусила наше вище військово-політичне керівництво змінити плани щодо наступу. Плюс – посіяла недовіру до США серед партнерів, зокрема, схоже, у Києві. Важко вести секретні відносини з тим, хто припускає такі "витоки".

Але це лише тактичний виграш. Стратегічно ж росія програла! Тепер Штати будуть зобов’язані показати ефективну контррозвідувальну боротьбу. Так, їм доведеться бути в рази обережнішими, але й – у рази ефективнішими. Знайти "крота" — джерело "зливу", усунути його. І це точно буде зроблено. Агента російської розвідки неминуче буде викрито. А можливо ціла мережа.

У результаті Кремль стратегічно втрачає, оскільки втрачає цінне джерело інформації. Все заради того, щоб відстрочити український контрнаступ. Який можна лише трохи уповільнити, але не запобігти йому.