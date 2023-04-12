Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський прокоментував чергове відео зі стратою українського військовополоненого

Коли виходить чергове відео жорстоких страт українців, я завжди думаю про те, що по суті ж росіяни так само поводилися практично з усіма завойованиими ними народами, які тепер входять до складу РФ і воюють за Росію.

Досить докладно задокументовані звірства російських завойовників на Кавказі. Там російські генерали Єрмолов та Засс (на фото нижче) творили справжній геноцид щодо цілих народів. Зокрема Григорій Засс практикував саме відрізання голів черкесам. У мережі можна знайти багато історичних свідчень. А сьогодні у Росії йому ставлять пам’ятники.

Ось кавказці дивляться відео страти українця, багато хто навіть схвалює це. Адже всього півтора століття тому їхнім прадідам на Кавказі росіяни так само голови відрізали. Не українці, а росіяни спалювали цілі аули з жінками та дітьми. Не українці, а росіяни вже 2000-х масово винищували чеченців.

Як після цього кавказці можуть допомагати росіянам катувати та вбивати українців — для мене просто незбагненно.