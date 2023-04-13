Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда спеціально для "Телеграфу" розповів, що означають агресивні заяви Сі Цзіньпіна

Сі Цзіньпін, який нещодавно вперше в історії Китайської Народної Республіки (КНР) був переобраний на третій термін, все частіше став робити відверто войовничі заяви.

Під час інспекції Південної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю, де він проводив, зокрема, перевірку Військово-Морських сил, китайський лідер наголосив на необхідності підготовки військ до реальних бойових дій.

Втім, на мою думку, Китай зараз опинився у такій ситуації, коли робити агресивні заяви для нього набагато вигідніше, ніж здійснювати реальну агресію.

Реальна ж практична агресія проти Тайваню може призвести до суттєвих економічних проблем у самій КНР. Проблем, з якими Китай може і не впоратися.

Просто гра м’язами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні відповідає інтересам КНР значно більше, ніж готовність до безпосереднього вторгнення на Тайвань, до висадки на острів. Війна в Україні наочно продемонструвала, як швидко може спалюватись ворожа техніка. А Тайваню, який має потужну підтримку США, відповідного озброєння вистачає.

Впевнений, що Китай робить висновки із війни в Україні. І шукає дипломатичні шляхи вирішення важливих для себе питань, а не військові.