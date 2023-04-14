Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич вказав на нову проблему, пов’язану з геополітикою та антиросійськими санкціями

В Абхазії заявляють про готовність до транзиту товарів через свою територію.

Як мінімум, дивно, якщо врахувати статус цієї території та закриті кордони (для перевезення товарів) з Грузією. Але тема використання "абхазького плеча" для експортно-імпортних операцій РФ почала обговорюватися з червня 2022 року.

Попередня спроба – 2018 року – закінчилася нічим. РФ профінансувала днопоглиблення у Сухумському порту і у 2019-му був перший тестовий захід круїзного лайнера.

З того моменту було проведено днопоглиблення та часткове відновлення порту в Очамчирі. Таким чином, у Абхазії є два порти, здатні приймати вантажі. Причому обидва з наливною інфраструктурою. Потужності їх не такі великі, але сумнівно, щоб ця територія стала основою "сірого експорту" нафти з РФ. Або добрив.

А ось схема імпорту – робоча. Та сама електроніка, товари, які заборонено продавати до Росії. Країни-посередники ризикують. Але якщо є факт визнання Абхазії (Сирія, Нікарагуа, Венесуела, Науру), то не ризикують нічим. Адже заборони на постачання здебільшого продукції подвійного призначення туди немає. Не тому що є "авторитет" Сухумі, а просто випустили з виду, не вважаючи, що така торгівля для Абхазії можлива з ким-небудь, крім РФ. І в результаті виходить "чорна діра" для широкої номенклатури товарів.

І тут ми упираємося в питання Грузії. Абхазькі ЗМІ активно обговорюють, окрім іншого, розблокування для транзиту та торгівлі лінії фронту або те, що вони називають "державним кордоном". Якщо таке станеться, то ми матимемо відразу два дуже негативні результати.

1. Можливе використання Грузії як посередника в обході санкцій для РФ. Важко уявити, але така можливість є.

2. Більш важливий геополітичний результат. Відновлення торгівлі буде зручним кейсом для РФ у демонстрації можливості "згладжування" результатів агресії та "визнання нової реальності". І якщо таке станеться з Грузією, російські дипломати (і їхні лобісти в ЄС та США) активно проводитимуть паралелі з війною в Україні (точніше перспектив пост-війни на російських умовах).

І, нарешті, залишається ще одна тема — хто саме сяде на роль посередника у русі товарів. Абхазька "юрисдикція" у такому разі буде зручним місцем отримання додаткового прибутку для представників "веж Кремля", які заробляють на "паралельному імпорті".