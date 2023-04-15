Нардеп V, VI та VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфа" про заяву пригожина "закінчити "СВО":

Ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин, найманці якого беруть активну участь у штурмах Бахмута і Авдіївки, несучи колосальні втрати, запропонував владі росії закінчити так звану "спеціальну військову операцію" (як у рф називають війну проти України).

На його думку, ідеальний варіант – це оголосити про закінчення т.зв. "СВО", намертво закріпившись на територіях, які вдалося захопити.

Я з обережністю ставлюся до розмов щодо того, що пригожин нібито в абсолютних "контрах" з кремлем.

Персонаж, який свого часу пробився у відносно ближнє коло путіна, навряд чи має якісь принципи, сповідуючи та пропагуючи які він готовий порвати цей зв’язок. пригожин і виник як якась відносно значуща постать у російському просторі завдяки путіну. Як самостійний гравець він нічого не означає.

Коли він мав якісь сварки з міноборони росії, деякі звинувачення безпосередньо на адресу шойгу і герасимова, мабуть, були деякі перегини. Але, швидше за все, пригожин був і залишається на підтанцьовуванні у кремля.

І пригожинська спроба вкинути ідею в стилі – давайте вже закінчувати цю "спеціальну військову операцію", зупинимося на захопленому – може бути ідеєю, яка сформувалася не в його голові, а в кремлі. Для створення ґрунту майбутніх дій. Для виправдання нездатності росіян наступати.

Адже зрозуміло, що рф значною мірою розкрошила свої зуби, якими вчепилася в Україну. І рухатися далі у агресора просто немає потенціалу. На даний момент. Але про це ж російському суспільству не скажеш! І тут – пригожин у допомогу. З подібними меседжами.

Це не означає, що щось змінилося в російській агресивній політиці. Тільки — що рф потребує перепочинку, щоб збільшити запаси боєприпасів, озброєнь, живої сили. І продовжити агресію.

Можливо, ми бачимо лише пробний шар. Для того, щоб почалася дискусія з приводу того, що "вистачить нам поки що і цього". Але, наголошую, не варто спокушатися ні Україні, ні Заходу. Росіяни наполегливо, часом навіть істерично кричать зараз про переговори та деяке перемир’я лише для того, щоб перегрупувати сили – і вдарити знову.