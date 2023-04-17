Народний депутат України VIII та IX скликань Олексій Гончаренко спеціально для "Телеграфу":

Неймовірну "миротворчу" діяльність проявляє президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва. Спочатку він закликав українську владу відмовитися від Криму заради припинення війни. Мовляв, "світу потрібен спокій".

Потім, невдовзі після візиту до Китаю, який також представив нещодавно своєрідний "мирний план", який не має нічого спільного зі справедливим миром, Сілва вирішив порівняти російсько-українську війну з... сімейною сваркою.

Мовляв, США та інші країни Заходу мають припинити "заохочувати" війну в Україні (це, мабуть, про підтримку нас озброєннями та боєприпасами для протистояння російській агресії), а більше "говорити про мир", підштовхуючи Київ та Москву до переговорів.

По-перше, пропоную президенту Бразилії у відповідь на його заклик віддати Крим росії – віддати їй якийсь регіон Бразилії. Можливо, йому сподобається.

По-друге, будь-які "мирні плани" від країн, що підтримують путіна, – неприйнятні. Сьогодні до Бразилії приїхав міністр закордонних справ росії – лавров. Напевно, порадити якийсь інший "мирний план", який потім має озвучити президент Бразилії.

Наша позиція проста: нам потрібно вийти на межі 1991 року. Це єдиний мирний план, який ми підтримаємо. І який обов’язково втілимо у життя!