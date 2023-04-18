Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко відреагував на ймовірний приїзд володимира путіна на окуповану Херсонщину та Луганщину

Несподівана поява військового злочинця, який перебуває у розшуку МКС, президента рф володимира путіна у штабах угруповань "Дніпро" та "Схід", які відповідають за дії РОВ на окупованих лівобережній Херсонщині та Луганщині, насправді не зовсім несподівана.

Як пам’ятаєте, нещодавно цей військовий злочинець вже показувався в окупованому Маріуполі, виступивши під покровом ночі з коротким експромтом перед парою місцевих сепаратистів. У свою чергу, абсолютно безглуздий візит виявився цвяхом пропагандистських шоу на росії.

Насамперед, щоб розібратися, чому путін зачастив на окуповані території, слід розуміти, що це дуже боягузлива людина. Міра його параної зашкалює. І якщо хтось хоче сказати, що це двійник зустрічався з лапіним, то вкотре з упевненістю повторюся — у путіна немає двійників.

А немає двійників у нього, бо путін їх боїться. І не лише їх.

Наприклад, у 2016 році він пів року не залишав росію, побоюючись того, що його літак можуть збити "підступні американці". За пів року він відвідав лише Білорусь, що важко назвати закордоном.

У 2020, як усі пам’ятають, він взагалі сховався на рік у бункері в Ново-Огарьові, побоюючись коронавірусу. До речі, тоді офіційні заходи всі були зведені нанівець, хоча могли ж використовувати двійників хоч щодня, чи не так?

Власне, людина до неподобства боягузлива.

Але останнім часом здійснює один демонстративний візит на окуповані території України за іншим. Можна тільки уявити, як його ламає ця ситуація. Адже він навіть з вертольота боїться виходити, поки лопаті не зупиняться.

Такі візити якнайкраще демонструють те, що росіян хочуть переконати в тому, що у них в Україні все йде "за планом". Красива картинка контрольованої ситуації, на тлі паніки в Генштабі РОВ, який не може передбачити напрямок контрнаступ ЗСУ та підготується до нього.

Так, візит показовий. Показовий тим, що путін особисто довелося тягнутися на ТОТ для того, щоб в черговий раз переконувати споживачів інформаційного фаст-фуду про стабільність "сво". Власне, путін ще ніколи не був такий близький до провалу... Хоча, він з цього провалу і не вибирався ж.