Спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук спеціально для "Телеграфу" розповів про озброєння, які були б для нас дуже доречними

Президент Південної Кореї – Юн Сок Йоль – уперше за час повномасштабного вторгнення росії в Україну заговорив про можливу військову допомогу нашій країні.

У відповідь на це заступник голови Радбезу рф, колишній президент дмитро медведєв вибухнув загрозами. Мовляв, росія тоді я-а-ак накачає зброєю Північну Корею (КНДР)!

І хоч поки Південна Корея не дала чіткої відповіді, чи постачатиме нам озброєння (мовляв, Сеулу важливо зберегти стабільні відносини з Москвою), це точно не означає "ні". Хоч і "так" нам поки що не сказали.

Слід розуміти, що росія зараз може дати КНДР хіба що танки Т-34, а також, можливо, САУ-130 і трьохлінійки. Не секрет, що останнім часом росіяни самі канючать у північнокорейців боєприпаси.

При цьому Південна Корея, яку раптом надумав лякати медведєв, має найпередовіші у світі технології у військовій справі. Включно, мабуть, найкращий на сьогодні артилерійський комплекс K9 Thunder. Це 155-мм самохідно-артилерійська установка (САУ), яку багато експертів вважають навіть потужнішою за знамениту шведську 155-мм багатоцільову САУ FH77 BW L52 Archer ("Лучник").

Крім того, у південнокорейців одні з найкрутіших у світі танків — К2 ("Чорна пантера").

Ті ж поляки, котрі зараз дуже потужно накачують свою армію, закупили саме K9 (як і Фінляндія, до речі), а також K2. Причому для збирання цих танків навіть завод мають намір створити у Польщі.

Система розвідки, ракетне озброєння – все це Південна Корея має найвищої якості. Спільно з іншими дружніми країнами Південно-Східної Азії вона розробляє винищувач п’ятого покоління.

Немає сумніву, що південнокорейське озброєння повністю відповідає стандартам НАТО. І якщо нам передадуть такі види військової допомоги, це, безперечно, позитивно вплине на нашу обороноздатність.

Не забуваємо, що й боєприпаси 155-мм прибувають до нас з американських складів, що знаходяться у Південній Кореї. Вона має статус союзника США. На її території розташовані американські бази та склади.

Наголошую, Південна Корея має один із найкращих у світі військово-оборонних потенціалів. І ті ж два дивізіони САУ K9 можуть дуже багато змінити на фронті в тактичному плані. А батальйон танків K2 теж був би нам більш ніж доречним. Це все – новітня техніка, із сучасними можливостями.

Дуже потрібні нам і південнокорейські тягачі, позашляховики. Тож сподіваємось у найближчому майбутньому на позитивне рішення Південної Кореї щодо військової підтримки України.