Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевіч спеціально для "Телеграфу":

У п’ятницю, 21 квітня, майже через рік після першої, відбудеться вже 11-та зустріч Контактної групи з питань оборони України, відома як формат "Рамштайн". Пройде вона очно, на американській військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині.

Статистика передачі партнерами озброєння, боєприпасів і техніки Україні говорить сама за себе. Нам передається вже важка бронетехніка, новітні системи ППО. Те, чого на початкових етапах нам не давали. Але зараз частина наших партнерів, схоже, має розуміння, що така допомога Україні необхідна, а також, що ЗСУ здатні ефективно її використовувати.

Щодо нових поставок… Є заяви вищого військово-політичного керівництва України про необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони, про те, що ми потребуємо більшої кількості бронетехніки, бойової авіації.

При цьому не так часто озвучуються питання дефіциту боєкомплекту, боєзапасу. В українському суспільстві чомусь сприймають передачу нам лише снарядів чи не як "зраду". Хоч це не так. Нам можуть поставити сотні танків, але якщо їм нічим стріляти, толку від них не буде.

Те саме щодо ППО. Основна її частина – це комплекси середньої дальності С-300. Виробництва боєприпасів до них в Україні немає, запаси на складах вичерпані. Потрібно відповідне поповнення. Або перехід на інші системи, до яких наші партнери виробляють боєприпаси. Отже, цей напрямок не менш пріоритетний, ніж ті ж літаки, системи ППО та бронетехніка.