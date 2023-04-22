Бізнесмен Петро Чернишев дав новий погляд на "бомбардування" Бєлгорода

Багато вже диванних експертів написало про російського бомбардувальника, який чомусь скинув свою величезну бомбу на Бєлгород.

Це було позавчора. І як сенсація вже забута. Сьогодні вранці написали, що евакуювали великий квартал у Бєлгороді, бо шукають другу бомбу, яка впала, але не вибухнула. Невелика новина.

А я маю новий погляд на це!

Уявіть собі: два дні тому СУ-34 повертається на базу і в нього немає двох бомб — це видно звичайно всім. Одна вибухнула, що сталося з іншою, незрозуміло. Тому що до України літак не долетів і там не скинув.

Ось яку ситуацію треба мати в армії — щоб два дні нікому було незрозуміло, що сталося з другою бомбою? (а пишуть що це величезні бомби приблизно 1 тонна вагою кожна!)

За наявності камер на літаку, супутників, дронів — але лише через два дні вони зрозуміли, що бомба просто так загубилася — НЕЗРОЗУМІЛО ДЕ!

Ну і який пофігізм звичайно у російської влади — вони ж написали що "випадково зійшла з літака" (???) тільки одна бомба — знаючи що "зникли" дві. Тобто вони знають, що друга десь лежить не вибухнувши — але не пишуть нічого і не евакуюють людей.

Все там згнило і смердить…

Джерело: пост Чернишова у Facebook