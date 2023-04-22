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"Бомбардування" Бєлгорода показало справжню обстановку в російській армії - Петро Чернишов

Автор
Петро Чернишов Петро Чернишов
Дата публікації
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Автор
Друга бомба, що впала на місто Новина оновлена 22 квітня 2023, 21:04
Друга бомба, що впала на місто

Бізнесмен Петро Чернишев дав новий погляд на "бомбардування" Бєлгорода

Багато вже диванних експертів написало про російського бомбардувальника, який чомусь скинув свою величезну бомбу на Бєлгород.

Це було позавчора. І як сенсація вже забута. Сьогодні вранці написали, що евакуювали великий квартал у Бєлгороді, бо шукають другу бомбу, яка впала, але не вибухнула. Невелика новина.

А я маю новий погляд на це!

Уявіть собі: два дні тому СУ-34 повертається на базу і в нього немає двох бомб — це видно звичайно всім. Одна вибухнула, що сталося з іншою, незрозуміло. Тому що до України літак не долетів і там не скинув.

Ось яку ситуацію треба мати в армії — щоб два дні нікому було незрозуміло, що сталося з другою бомбою? (а пишуть що це величезні бомби приблизно 1 тонна вагою кожна!)

За наявності камер на літаку, супутників, дронів — але лише через два дні вони зрозуміли, що бомба просто так загубилася — НЕЗРОЗУМІЛО ДЕ!

Ну і який пофігізм звичайно у російської влади — вони ж написали що "випадково зійшла з літака" (???) тільки одна бомба — знаючи що "зникли" дві. Тобто вони знають, що друга десь лежить не вибухнувши — але не пишуть нічого і не евакуюють людей.

Все там згнило і смердить…

Джерело: пост Чернишова у Facebook

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Теги:
#Бомба #Бєлгород #Блог #Петро Чернишов