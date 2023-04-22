"Бомбардування" Бєлгорода показало справжню обстановку в російській армії - Петро Чернишов
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Бізнесмен Петро Чернишев дав новий погляд на "бомбардування" Бєлгорода
Багато вже диванних експертів написало про російського бомбардувальника, який чомусь скинув свою величезну бомбу на Бєлгород.
Це було позавчора. І як сенсація вже забута. Сьогодні вранці написали, що евакуювали великий квартал у Бєлгороді, бо шукають другу бомбу, яка впала, але не вибухнула. Невелика новина.
А я маю новий погляд на це!
Уявіть собі: два дні тому СУ-34 повертається на базу і в нього немає двох бомб — це видно звичайно всім. Одна вибухнула, що сталося з іншою, незрозуміло. Тому що до України літак не долетів і там не скинув.
Ось яку ситуацію треба мати в армії — щоб два дні нікому було незрозуміло, що сталося з другою бомбою? (а пишуть що це величезні бомби приблизно 1 тонна вагою кожна!)
За наявності камер на літаку, супутників, дронів — але лише через два дні вони зрозуміли, що бомба просто так загубилася — НЕЗРОЗУМІЛО ДЕ!
Ну і який пофігізм звичайно у російської влади — вони ж написали що "випадково зійшла з літака" (???) тільки одна бомба — знаючи що "зникли" дві. Тобто вони знають, що друга десь лежить не вибухнувши — але не пишуть нічого і не евакуюють людей.
Все там згнило і смердить…
Джерело: пост Чернишова у Facebook
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.