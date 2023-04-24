Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, як Захід далі підтримуватиме Україну

"Рамштайн" 21 квітня 2023 виявився найбільш непублічним за всю історію цього формату.

Але те небагато, що було озвучене "по гарячим слідам" в п’ятницю одразу після засідання, дозволяє говорити, що у військовій підтримці України намічаються ось такі тенденції:

- Маховик поставок засобів ППО насправді набирає обороти, і тут мова як про радянські, так і про західні комплекси, із джерел різного рівня "екзотичності".

Наприклад, у відкритому доступі з’явились дані про те, що ймовірно Йорданія дала для ЗСУ свої зенітні ракети до комплексів малої дальності "Оса-АКМ" (важливих і для прикриття військ на фронті, і для боротьби з Shahed-136/131).

А водночас новосформована 88-та механізована бригада офіційно показала, що має шведські комплекси малої дальності RBS 70, там де ракета наводиться на ціль по лазеру, а для управління стрільбою є окрема РЛС із дальністю обзору до 40 км.

Тут потрібно розуміти, що у випадку із західними засобами ППО ліміт задають поточні запаси і потужності виробництва. А у випадку з радянськими – доведеться "черпати" арсенали не тільки Східної Європи, але й Магрибу та Близького Сходу.

Але далі варто вказати на отаку "екзотику": коли Повітряні Сили офіційно "світили" NASAMS та IRIS-T SLM, то обидва ці комплекси були в "пустельному" камуфляжі, і це все на тлі засніженої місцевості. Очевидно не просто так, а тому що США та Німеччина віддали ті "вироби", що першопочатково призначались саме для близькосхідних покупців.

- Якщо "Рамштайн" 21 квітня виявився таки "авіаційним", по факту це стане відомо десь за 1-3 місяці.

Давайте пригадаємо ось такий таймінг. 9-тий "Рамштайн" 14 лютого 2023 року мав стати "авіаційним", але після засідання його учасники ніяких рішень по літакам публічно не оголосили, і це викликало хвилю розчарування в нашому суспільстві.

Але дещо більше аніж за місяць, тобто наприкінці березня – на початку квітня, Словаччина та Польща різко голосили про факт передачі нам своїх радянських МиГ-29, а ще через пару тижнів з’явились деталі, наскільки складною технологічно виявилась доставка цих винищувачів для ЗСУ.

Судячи з усього, процес по МіГ-29 для ЗСУ від поляків та словаків почався ледь чи не одразу після того самого "Рамштайну" 14 лютого, котрий виявився таки "авіаційним".

Те що після 11-го "Рамштайну" 21 квітня Марк Міллі заявив про "фокус" США саме на поставку в першу чергу зенітних ракет і засобів ППО для ЗСУ, аж ніяк не означає, що інші країни-учасники НАТО не готові дати нам свої F-16, наприклад – ті самі Данія та Голландія, в яких є такі "зайві" літаки. Була мова про "рішення по західних винищувачах до літа", ось такий таймінг і доведеться витримати.

- "Танкова коаліція" стає історією не тільки про регулярність поставок Leopard 2 та інших танків західного зразка чи західних модернізацій для ЗСУ, але й також – про обриси оборонної промисловості України та Європи після перемоги над рашистами.

Очевидно, на цій стадії історичного розвитку цивілізований світ дійшов до ідеї, що механізми колективної безпеки повинні передбачати також й механізми колективного військового виробництва.

Своєрідним "піонером" в цій історії стала Польща, що взялась для ЗСУ ремонтувати Т-64, які досі вироблялись лише в Харкові, а ремонтувались у Львові.

Але самі поляки тут для себе розмірковують так, що якщо вони подолають технологічний бар’єр з Т-64, то зможуть взяти нову висоту та підкорити, наприклад, ринки країн Африки, що досі використовують радянську зброю.

Водночас і німці прискорюють виробничий цикл по відновленню тих же Leopard 2.

Бо, наприклад, якщо в рамках минулорічних домовленостей ФРН мала поставити по 14 танків чехам та словакам десь протягом 1,5 років, то тепер в рамках ініціативи від Данії та Нідерландів 14 машин Leopard 2 для ЗСУ німецька промисловість має відновити та поставити десь до кінця 2023 року, тобто мінімум удвічі швидше.

Окремо цікаво виглядає історія з Центром по ремонту Leopard 2 для ЗСУ в Польщі. Та пропозиція Чехії ремонтувати на своїх потужностях радянські ББМ нашого війська.

Підтримка України вийшла на довготривалі та стратегічні контури. Це визначатиме зміст та рівень непублічності наступних засідань у форматі "Рамштайн".

Джерело: повідомлення Киричевського у Facebook.