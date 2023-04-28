Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ракетний удар по Україні

По ранковому ракетному обстрілу.

По Україні, за довгу перерву, з 9 березня, було випущено відносно велику кількість крилатих ракет — 23. При цьому в очі впадає уніфікація, застосування авіаційних КР Х-101/555. Але чи можна назвати це масованим обстрілом?

23 ракети, якщо сухо, то віднести до масованого обстрілу складно, порівнюючи з ударами 2022 і початку 2023 року. "Калібр".

Зрозуміло, це не говорить про те, що вони не мають "Калібрів", вони в них були, є і будуть завжди. Але все-таки цей ракетний удар я б назвав обмеженим і ніяк інакше.

Тепер за результатами. Ефективність цього удару для ворога я оцінюю як нульову.

Фактично, з 23 ракет Х-101 було збито 21. Але, при цьому, 2 ракети, які прорвали ППО, влучили в об’єкти, які не можна назвати центрами прийняття рішень або базами спецназу НАТО. Житлові будинки… Загинули сплячі мирні люди… Діти…

Якщо російське командування ставило собі за мету терор проти цивільного населення та вбивство мирних жителів, то їх ефективність у цьому кривавому злочині склала 10%. Але якщо тверезо оцінювати ситуацію, навряд чи для вбивства цивільного населення вони використали б Х-101.

Для терору вони мають Shahed-136, С-300, але не дорогі і дефіцитні Х-101, які для ворога на вагу золота. Тобто ракети, які прорвали ППО, потрапили в житлові будинки з двох причин. Або через свою дефективність, що неодноразово підтверджувалося, або через невірних розвіданих, що не рідкість.

На сьогоднішній день росіяни мають як проблему з якістю своєї ракетної продукції, так і з отриманням розвідданих. Обидва ці моменти безпосередньо впливають на ефективність їх ракетних ударів, які у разі слід розцінювати як військовий злочин.

Поки що складно сказати, обмежений ракетний удар був наслідком реального дефіциту БК або нової тактики обмежених ударів, але те, що командування росіян не відмовилося від практики ракетного терору, — цілком очікуване. Підходи у маніяків, незалежно від зміни маніяків, незмінні.

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.