Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін відреагував на нічну атаку росіян, яка вбила дітей

Дітовбивці — це категорія найнегідніших і найжалюгідніших. Без честі, с**кляві, ч**шні.

Криваві ч**шники не розуміють, що дітовбивці будуть прокляті українцями до кінця століть. Прокляті будуть і їхні діти. Прокляті будуть і їхні онуки.

Усі їхнє плем’я буде прокляте.

До того моменту, як вони не визнають, не покаяться і не пропустять себе через моральні жорна.

І навіть тоді, якщо це й станеться, останнє слово буде за українцями, пробачити їм чи ні.

Але не в цьому поколінні точно і, мабуть, і не в наступному.

Хто винищує дітей, той буде проклятий на віки.