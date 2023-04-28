Про нічну атаку росіян. Дітовбивці - це категорія найнегідніших і найжалюгідніших - Ігаль Левін
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Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін відреагував на нічну атаку росіян, яка вбила дітей
Дітовбивці — це категорія найнегідніших і найжалюгідніших. Без честі, с**кляві, ч**шні.
Криваві ч**шники не розуміють, що дітовбивці будуть прокляті українцями до кінця століть. Прокляті будуть і їхні діти. Прокляті будуть і їхні онуки.
Усі їхнє плем’я буде прокляте.
До того моменту, як вони не визнають, не покаяться і не пропустять себе через моральні жорна.
І навіть тоді, якщо це й станеться, останнє слово буде за українцями, пробачити їм чи ні.
Але не в цьому поколінні точно і, мабуть, і не в наступному.
Хто винищує дітей, той буде проклятий на віки.
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