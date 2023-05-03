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Це вам не парад. Російські системи ППО показують абсолютну неефективність - Олександр Коваленко

Автор
Олександр Коваленко Олександр Коваленко
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Українські воїни працюють над тим, щоб вибухи на важливих об’єктах рф лунали все частіше Новина оновлена 03 травня 2023, 10:30
Українські воїни працюють над тим, щоб вибухи на важливих об’єктах рф лунали все частіше. Фото Колаж "Телеграфу"

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував свіжу "бавовну" у росії і пояснив проблеми з ворожими системами ППО

Дуже цікава новина, про якийсь наліт деяких БПЛА на військовий аеродром у Брянській області, за результатами якого був пошкоджений літак Ан-124, який, нібито, не експлуатується вкс Росії.

Цікава ця новина ось чим…

Йдеться, певне, про аеродром Сіща.

Цей аеродром розміщується за 170 км від кордону з Україною.

За повідомленнями російської пропаганди, в нальоті брали участь 5 БПЛА, два з яких вдалося збити... зі стрілецької зброї (!!!), два влучили в ціль, а один... А один, вони не знають, куди подівся.

А тепер із самісінького початку.

5 БПЛА подолали 170 км у повітряному просторі росії, насиченому ешелонованою ППО і досягли важливого об’єкта, лише в районі якого намагалися збити дрони за допомогою стрілецької зброї. Не ЗРПК, ПЗРК, ЗРК, а саме стрілецької зброї!

Це зайвий доказ того, що російські системи ППО в умовах сучасної війни абсолютно неефективні та безглузді. У свою чергу, повітряний простір росії не просто всипаний білими плямами ППО, а, швидше, він сам — величезна біла пляма з вкрапленнями ППО. І це факт.

Війна проти України в найяскравішій формі продемонструвала відсталість російської (читай, радянської) зброї, внаслідок чого можу сердечно привітати всіх постійних клієнтів Москви з якісними придбаннями! На парад воно — саме воно, і для фоток у Instagram. А для сучасної війни…

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Теги:
#Росія #ППО #БПЛА #Дрон