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Робите щось для Перемоги — чудово, але не називайте це фронтом - Ярослав Жарєнов

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
Дата публікації
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Автор
На фронті люди проливають кров за Україну Новина оновлена 03 травня 2023, 15:50
На фронті люди проливають кров за Україну. Фото https://www.facebook.com/UALandForces

Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов висловився про наболіле

Нема сили терпіти ці борошна — скажу непопулярне.

Немає ніяких інформаційних, культурних, економічних та інших фронтів. Фронт є на війні, все інше — напрямки, де кожен наближає Перемогу.

Чи важлива економіка? Безумовно. Але чи можна вважати продаж чохлів на айфони на острівках в ТЦ чи через Інстаграм підтримкою економіки? Дуже навряд.

Чи важливо поширювати українську культуру, писати патріотичні пісні та знімати кіно? Однозначно! Але з чого раптом це стало фронтом?

Коли якісь блогери розповідають, що "воюють на інформаційному фронті", то аж тошно стає. Воно знімає типу "смішні" ТікТоки задля власної популярності й називає це фронтом. Краще мовчи і хоча б не говори відвертих дурниць.

Не треба знецінювати роль ФРОНТУ — того, де кров'ю та життями борються за нашу з вами свободу. Робите щось для Перемоги — чудово, але не називайте це фронтом, дуже вас прошу.

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Теги:
#Перемога #Фронт #Ярослав Жарєнов