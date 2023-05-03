Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов висловився про наболіле

Нема сили терпіти ці борошна — скажу непопулярне.

Немає ніяких інформаційних, культурних, економічних та інших фронтів. Фронт є на війні, все інше — напрямки, де кожен наближає Перемогу.

Чи важлива економіка? Безумовно. Але чи можна вважати продаж чохлів на айфони на острівках в ТЦ чи через Інстаграм підтримкою економіки? Дуже навряд.

Чи важливо поширювати українську культуру, писати патріотичні пісні та знімати кіно? Однозначно! Але з чого раптом це стало фронтом?

Коли якісь блогери розповідають, що "воюють на інформаційному фронті", то аж тошно стає. Воно знімає типу "смішні" ТікТоки задля власної популярності й називає це фронтом. Краще мовчи і хоча б не говори відвертих дурниць.

Не треба знецінювати роль ФРОНТУ — того, де кров'ю та життями борються за нашу з вами свободу. Робите щось для Перемоги — чудово, але не називайте це фронтом, дуже вас прошу.