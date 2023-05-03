Радник міністра оборони України Олексій Копитько розповів про те, що атаки безпілотників у росії можуть організовувати не українці, а самі росіяни

Весь цей галас з незрозумілими БПЛА має два чутливі для РФ моменти.

Перший. "Атака українського БПЛА" — це універсальний спосіб пояснити та списати будь-які збитки. Можна роками красти, а потім бац – "прилітає" рятівний безпілотник.

З РФ уже йдуть сигнали, що у різних регіонах розпочалася підготовка до операції "И". Невідомі безпілотники "скидають" невідомі об’єкти. Це дуже "архетипова" ситуація для Росії, тому вона може мати серйозні наслідки.

Другий. У Кремлі чудово розуміють, що жодні бендерівці не зможуть завдати навіть тисячної частки збитків, на які здатні самі росіяни. У Москві повно людей, які за гроші, з ідейних спонукань чи заради приколу готові запустити БПЛА по Кремлею Тепер це новий челендж.

Росіяни – технічно просунутий народ. Тамтешня влада зараз вводить обмеження не проти українців, а проти росіян. Бо в конкретному випадку набагато небезпечніший безпілотник, що летить 5 км, а не 1000.

Загалом, цікаво, як кремлівський режим у тимчасово підконтрольній Москві відбиватиметься від росіян.