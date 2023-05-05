Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, ексчлен української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфу" - про черговий виступ ватажка ЧВК "Вагнер"

Ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин на фоні десятків трупів своїх найманців покрив матом начальника генштабу вс рф валерія герасімова та міністра оборони рф сергія шойгу.

Претензії ті самі, що він уже висував неодноразово, – снарядний голод.

За словами пригожина, "вагнерівці" 10 травня передадуть позиції в районі Бахмута підрозділам міноборони рф.

Ті темпи, якими просувається в Бахмуті ПВК "Вагнер" (50—100 метрів на добу), і прогноз самого пригожина, що український контрнаступ розпочнеться 9—15 травня, залишають йому все менше надії на захоплення міста. Тому його плач, що посилився, про дефіцит снарядів і практика щоденної публікації їм кількості вбитих найманців (близько 100 на добу) — це спроба вже зараз призначити винних у поразці в особі шойгу і герасимова.

Цікаво, що останній публічний танець пригожина на трупах своїх найманців випав на період відходу Кремля від шоку після атаки невідомими безпілотниками.

Природно, що такий провал змушує путіна шукати винних, і зрозуміло, що винні саме шойгу та герасимів. І пригожин використовує цей момент, щоб посилити в очах путина їхню провину взагалі за всі провали на фронті та відповідно підштовхнути його до кадрових змін.

У той самий час ні шойгу, ні герасимов неспроможні перешкодити риториці пригожина, оскільки справді залежить від нього на Бахмутському напрямку. Крім того, на відміну від "диригента", вони не мають такого медійного ресурсу. Та й не останню роль у вседозволеності пригожина відіграє зацікавленість у ньому самого путіна. Президенту рф вигідно мати конкуренцію між офіційними і неофіційними збройними силами росії, щоб утримувати свою владу, балансуючи між ними і часом нацьковуючи їх один на одного. Інакше він потрапить у залежність від одного з угруповань.

Звичайно, така біполярність у збройних формуваннях країни врешті-решт призведе до сумних наслідків, оскільки країна, де є військові, але немає єдиноначальності, приречена на громадянські конфлікти.

Ну а нинішні заяви пригожина більше схожі на шантаж. Інакше б "вагнерівці" вже просто взяли – і вийшли. Нагадаю, що наприкінці квітня пригожин уже робив такі заяви.