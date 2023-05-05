Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань, член української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко спеціально для "Телеграфу" — про розвиток подій

Травень обіцяє бути більш ніж спекотним і насиченим у сенсі різноманітних подій, пов’язаних із російсько-українською війною.

На календарі лише 5 травня, а їх уже дуже багато. І атака на гіпермаркет у Херсоні, де загинуло багато мирних жителів, і безпілотники над Кремлем…

Сьогодні істеричну заяву зробив Пригожин про нібито запланований вихід "вагнерівців" з Бахмута.

Щось прогнозувати за такого динамічного розвитку подій складно. Одне можна сказати точно – війна продовжується, як і активні бойові дії. Ми бачимо, як ворог останні дні намагався атакувати ракетами та дронами Київ, Одесу та інші регіони.

Прогноз у цьому випадку лише один – ми не повинні розслаблятися, тому що від Кремля можна очікувати все, що завгодно. Може не бути обстрілів тижнями, а потім окупанти посеред ночі запускають кілька десятків ракет.

Щодо контрнаступу ЗСУ, то він, звичайно, буде. Але дізнаємося ми про це, коли він вже розпочнеться. І це правильно. По-іншому ніяк.

Якщо торкатися внутрішньополітичного питання, то, звичайно, важливе забезпечення ЗСУ всім необхідним. А ще – повернення виплат 30 тисяч військовим.

Активно просуваю цю тему та сподіваюся, що Верховна Рада цього місяця знайде сили розблокувати законопроєкт, який не дозволяє запрацювати цим виплатам.